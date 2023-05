Estaciones 04, de la Boán y “Leaves of hope” de Annabelle López cierran el 12 y el 13 el Festival Nacional de Ballet

Marianela Boán, coreógrafa de Estaciones 04, la obra que cierra el Festival Nacional de Ballet este fin de semana. Ella y Annabelle López Ochoa, son las encargadas de las coreografías. Boán conversó con elCaribe.

¿Es una obra por encargo o ya la a tenías concebida?

A lo largo de toda mi obra aparecen fragmentos de las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Una de mis primeras obras de los años 80; Adan y Eva, ya tenía parte de esta música, y en mi reciente Antropofobia (2021), también aparece en dos momentos. Esa música me ha obsesionado y fascinado toda la vida, y para colmos, cuando estuve en Venecia creando un espectáculo para el teatro Goldoni en los 90, asistí a varios conciertos en vivo de la música de Vivaldi. Cuando Stephanie Bauger me invita a crear una obra para el Ballet Nacional Dominicano, enseguida pensé que era la oportunidad para tomar esa obra como tema de la coreografía. A partir de ese momento empecé a trabajar en el guión y la dramaturgia, y posteriormente en el proceso de creación y montaje con los bailarines. Tener como parte del repertorio de una compañía de ballet una versión de esta maravillosa partitura, es algo casi obligado, así como la posibilidad de poder presentarla con la música en vivo



¿Qué cuenta o sobre qué reflexiona la obra?

Las Cuatro Estaciones de Vivaldi es una música programática. Vivaldi escribió el guion de la música y describió lo que ocurre en cada movimiento desde el punto de vista de la naturaleza y del ser humano. Sobre esas ideas, yo creé una dramaturgia paralela, en la que cada estación del año es una etapa de la vida humana, de manera que se crearan las tensiones necesarias para la acción dramática y el movimiento entre la naturaleza y el ser humano, el ambiente y el cuerpo. Pero el motivo principal es la música misma, como ser capaces de penetrar la complejidad musical, los matices, las emociones y las imágenes de cada instante de la música.



¿Qué de especial tiene esta puesta en escena?

Hay varias cosas muy especiales para mí en este proceso. Es la primera vez en mi vida en la que la música es el objeto y el motivo de mi trabajo: la posibilidad de tener música sinfónica en vivo y en escena, el poder colaborar nuevamente después de muchos años con el director de teatro cubano, Raúl Martín, quien esta vez está a cargo de todo el diseño de vestuario y luces de la obra; poder ser parte de este momento maravilloso en que se encuentra el Ballet Nacional Dominicano de la mano de Stephanie Bauger, con una visión muy actual del ballet, que ha logrado formar una compañía en la que coinciden varias generaciones de bailarines con una gran energía y profesionalismo. Stephanie es parte de esa generación con la que he trabajado en este país desde que llegué en el 2010, y que ahora está ocupando lugares claves de nuestra cultura como Rafael Morla, al frente de la Escuela Nacional de Teatro, o las actuales coreógrafas de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Daymé del Toro y Patricia Ortega. Poder seguir interactuando con ellos y sus discípulos y ver cómo han madurado y crecido, me da una gran alegría.



¿Es de danza contemporánea o de ballet?

Una de las cosas más satisfactorias de este proceso es ver la formación que actualmente tienen los bailarines dominicanos egresados de la Escuela Nacional de Danza, Endanza, hasta hace unos meses dirigida brillantemente por Marinella Sallent; los cuales son capaces de manejar tanto la danza clásica, como la contemporánea, cosa que me ha permitido cambiar con mucha facilidad de una técnica a otra, borrando fronteras (que por cierto hace mucho tiempo fueron borradas) entre un mundo y otro, pero siempre teniendo en cuenta que es una compañía de ballet. Trabajar la punta siempre es fascinante para mí; las posibilidades que ofrece para el cuerpo y la composición, y los retos para justificar su presencia dramatúrgicamente.



¿Qué elementos mezclas?

Mezclo lo clásico, lo contemporáneo, lo cotidiano, cajas plásticas que van apoyando toda la acción, bailarines que actúan, bailan y hablan, un momento Pirandeliano en el que vemos el ballet dentro del ballet, tenis, puntas, ropa fosforescente y luz negra, capas de agua, ritmos urbanos y mucho más.

Datos del evento

Espectáculo: Estaciones

Agrupación: Ballet Nacional Dominicano

Directora: Stephanie Bauger

Lugar: Teatro Nacional

Fecha: 12 y 13 de mayo

Hora: 8:30 pm

Boletas: en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro, Platea Centro RD$ 1,625, Platea Laterales RD$1,300 y Balcón RD$1,085