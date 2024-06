Este año cumple 10 años de existencia el más importante premio de la música latina que se entrega desde República Dominicana: los Heat Latin Music Awards, o como son conocidos por la familia: los Premios Heat.



La ocasión hace que vuelvan a una de sus sedes tradicionales: el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, tan pronto como el 8 de julio próximo, según informaciones de los organizadores.



El evento no son solo los premios, sino un gran festival de la industria musical, al que acuden no solo reconocidas figuras, sino también los nuevos que llegan.



Conferencias, charlas, encuentros de prensa, conciertos y bailables, forman parte de lo que ocurrirá por esos días, desde el lunes hasta el viernes. Según una nota, se presentará una edición icónica, que exalta esas grandes carreras y momentos que han escrito la historia de la familia Heat en el mundo sonoro.



Además de los premios, la noche de gala significará el regreso de Chyno y Nacho, que después de siete años unen nuevamente sus voces para interpretar los éxitos que cambiaron el rumbo de su carrera y hoy se mantienen fijos en la escena musical.



“Andas en mi cabeza”, “Niña bonita”, “Me voy enamorando”, entre otros, son algunos de los hits que vibrarán este 11 de julio en Punta Cana, República Dominicana, donde grandes figuras del entretenimiento y los artistas que han marcado tendencia engalanarán una edición para no olvidar.



La gran fiesta de los diez años de los Heat Latin Music Awards estará conducida por la mexicana Wendy Guevara, la dominicana Caroline Aquino y el comediante venezolano Marko.



La antesala correrá a cargo de Moisés Salcé y Gabi Desangles que serán los encargados de presentar la alfombra de esta versión especial. Las votaciones para apoyar a sus artistas favoritos y elegir a los próximos ganadores de las 29 categorías de los aclamados globos Heat, estarán abiertas hasta el 1 de julio. Los más fieles fans podrán seguir votando a través de la app LosHeat.Tv.