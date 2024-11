La gira que se presenta este sábado en el Pabellón de Voleibol celebra los 25 años de carrera del boricua

El artista puertorriqueño Luis Fonsi, que se presenta este sábado en el Pabellón de Voleibol, ofreció una rueda de prensa el pasado jueves en un salón de un conocido hotel capitaleño, al cual llegó acompañado de su mánager Tony Mojena.



Cálido, cercano, Fonsi respondió con ganas a las preguntas, no más llegar del aeropuerto proveniente de Nueva York, “donde hacía mucho frío”, para hablar de la gira que celebra 25 años de carrera.



“Ha sido un año muy, muy bonito… y la mejor manera de celebrar es en un escenario”. Aunque reconoció en algún momento que fuera del artista es más bien tímido, afirmó: “En el escenario es donde mejor me siento”.



Nieto de dominicana, recordó que de niño venía mucho al país, jugaba pelota con sus primos y obviamente se deleitaba con la familia.



Ante otra pregunta, reflexionó que el artista debe “saber balancear, equilibrar, la parte personal con la profesional, especialmente cuando uno está frente al público. Ese ha sido el reto más grande”.



Dijo sentirse bendecido de poder estar 25 años después “celebrando, reinventándome, emocionándome como el primer día”. Observó que el público lo ha visto “crecer y ha crecido conmigo”.



A lo largo de su carrera ha lanzado 12 discos, muchas giras, ha escrito un libro, ha actuado, ha hecho una película, ha recibido premios. “Eso es una bendición y no lo doy por hecho nunca”.



Sin embargo hay cosas a las que nunca se va a acostumbrar según confesó: “Los niños, perderme muchos momentos importantes, esa es la parte quizás que uno jamás se va a acostumbrar, eso nunca va a dejar de doler, de volvernos locos en cómo dividirnos en dos”.



Luis Fonsi también en el cine



Luis Fonsi, por primera vez en su vida, coincidirá con una experiencia que rara vez se da, sobre todo para el público.



Mientras se esté presentando este sábado en el Pabellón de Voleibol, también estará viéndose al unísono, en calidad de actor, en una película que está en cartelera.



Ante una pregunta de elCaribe acerca de su actuación en la película “Say a Little prayer” Fonsi explicó: “En principio se estrena hoy (jueves pasado) aquí en República Dominicana y (también) en Puerto Rico. Hoy es el primer día que estará en cines; mañana (ayer viernes) se estrena en Estados Unidos. Como bien dices, es una nueva etapa. La actuación no es algo nuevo en mi vida, pero hacer una película y tener un protagónico, es algo nuevo para mí”.



Y agregó: “¿Por qué lo quise hacer? Te cuento; mira, en realidad no era algo que estaba buscando. A través de un amigo productor de cine me hizo llegar el libreto. Me monté en un vuelo largo de Miami a Madrid. Por dentro yo iba pensando ‘yo no voy a hacer esto, yo no tengo tiempo para ahora hacer una película, pero déjame leerlo’. Empiezo a leer, a leer, a leer y sn darme cuenta me terminé el libreto completo y me pareció que es una película que tiene muchos mensajes bonitos. Una película independiente, hecha con un equipo muy bonito, latino, que celebra por supuesto el amor, porque es una comedia romántica; pero Celebra valores de familia. Celebra esa búsqueda y encontrar esa persona perfecta. La amistad es quizás el rol protagónico de la película. Y mi personaje que se llama Rafael Reza, como que vi mucho de Fonsi, mío, y me pareció que yo podía hacer eso”.



Algo que también influyó en la decisión según Fonsi: “El hecho de que es músico, pues como que me abrió una puerta para decirme, ‘ese es mi territorio, yo ahí me siento cómodo’, ¿me entiendes? Y poder escribir la música, por ser productor ejecutivo… Sentir que estoy aportando y poniendo grano de arena más importante, mucho más que actuar, hizo que la decisión fuese más fácil. Me encantó. Me encantó hacer este proyecto. Una película que filmamos en San Antonio (Texas). Una película que está toda en inglés, pero que sí celebra nuestros valores latinos. Y así como defiendo mi música latina, mi idioma y mi bandera en el mundo entero, para ojalá seguir elevando la música en español en el mundo entero, pues ojalá y pueda poner mi pequeño granito de arena en la parte de la industria cinematográfica”.

Y resumió: “Entonces, ahí vamos. Un nuevo comienzo, vamos a ver qué pasa. Ojalá les guste. Salgan al cine y apoyen, es lo que puedo decir”.

Por las venas de Fonsi corre sangre dominicana. Alfonso Quiñones

Luis Fonsi ofrece recorrido musical

Tour: 25 años

Artista: Luis Fonsi

Producción local: Cesar Suárez Jr.

Lugar: Pabellón de Voleibol

Hora: 8:30 pm

Fecha: sábado, 23 de noviembre

Boletas: a la venta en Uepa Tickets

Precios: Front Stage (Fila A) RD$20,000; Front Stage (Filas B, C, D y E) RD$16,000; Special Guest RD$10,000; VIP RD$6,500; Platea RD$4,000