Atestado hasta la coronilla, el Palacio de los Deportes fue sede del concierto que unió a dos maneras distintas de decir, dos proyectos artísticos de distintas nacionalidades, dos puestas en escena en las antípodas, ambas dirigidas a un mismo público: Luis Fonsi y Reik. La producción fue de Cesar Suárez Jr.

Antes, la jovencísima MAR, había comenzado la noche con un puñado de canciones con las que hizo impacto de la primera a la última con un público que estaba ávido de buena música, tras un hartazgo de música urbana mezclada con letras cada cual más soez y escandalizante. Probablemente el atuendo le ayudó a esconder sus nervios ante un público de a miles. Seguro habrá de recordar la experiencia, por lo exitosa y por demostrar que su talento es propio.

a lo que vinimos: reik

Parecería como si Reik significara algarabía, al menos en el argot juvenil. La banda salió a escena con Jesús Navarro vestido de negro, acompañado de Julio Ramírez y Bibi Marín, menos sobrios y más tropicales. La banda que el año próximo cumple 20 años de fundada inició su recorrido de casi dos horas y 22 canciones, del tour Encambio, con Qué vida la mía, de Kiko Cibrián y Manuel Ruiz, perteneciente al disco debut homónimo. Y enseguida Voy a olvidarte, de Cibrián, del álbum Des/Amor del 2016.

Reik en escena (Foto: Alfonso Quiñones)

Jesús expresó cuánta falta le hacía “este contacto con el público dominicano” -probablemente el que más los quiera de la bolita del mundo- que se supo cada letra, y que reconoció cada canción desde el primer acorde.

Navarro habló del tiempo de pandemia y de la necesidad de estar en el escenario. Que «esta banda no es de discos, es de conciertos, de contacto con el público», aclaró.

Jesús Navarro protagonizó una conexión absoluta con el público (Foto de Alfonso Quiñones)

Qué gano olvidándote, que abre el mismo disco, sirvió de inicio de un nuevo segmento del concierto y enseguida un medley con los temas Tu mirada y Peligro, del disco de igual nombre de la segunda canción, ambas separadas por Niña, del álbum Reik, escrita por David Curiel, Kiko Cibrián y Manuel Ruíz, grabada a duo con Kalimba, cuya voz, pudo escucharse gracias a la tecnología. De hecho el recurso fue utilizado en al menos dos o tres ocasiones más a lo largo del concierto.

Me duele amarte, del dominicano Daniel Santacruz y de Laura Lennox, consiguió también el gran coro de miles de gargantas del Palacio de Deportes a tope.

El público corea y Navarro les da micrófono (Foto de Alfonso Quiñones)

Noviembre sin ti, del disco debut, compuesta por Abelardo y Gustavo Vázquez; Fui, del álbum Un día más, con créditos de Jesús Navarro, Manuel Moreno y Ángela Dávalos; Inolvidable, del mismo disco, de la autoría de Cachorro López y Kiko Stambuk, fueron temas que consolidaron el convencimiento de que se trata de una banda que puede gustarte o no gustarte, pero es de una solidez impresionante, tanto en su propuesta musical como en su conceptualización ética.

Importante el trabajo de sincronización entre las imágenes ilustradas que se proyectaban en las pantallas led y la música real en escena y las letras cantadas por Jesús. Creo en ti, de Babi Marín, J. Ramírez, Kiko Cibrián y Mónica Vélez, del disco Peligro, unido a Vuelve, del primer disco, fueron muestras de lo dicho arriba.

Con la falta que me haces, tiene letras de Julio Ramírez, Alejandra Ruiz Ocampo, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, perteneciente al EP 20/21, producido durante la pandemia, significó el regreso a la balda pop que ha caracterizado siempre a la banda mexicana. Y Pero te conocí de los mismos autores sumando a Pablo Preciado, del mismo EP, cerró un momento de los tres en que se podría decir se dividió la propuesta.

Show colorido, de gran empaste sonoro en la banda y una voz excelente: Reik (Foto de Alfonso Quiñones)

Bibi fue el encargado entonces de hablar a nombre de la banda y agradecer el amor demostrado de los dominicanos. Un respiro para Jesús, cuya calidad vocal es innegable.

La parte central inició con Si me dices que sí, del 2020, donde hay una colaboración con Farruko y Camilo. Un año, del 2019, le unió con el amiguito de Jesús, Sebastián Yatra. Perfecta les devolvió la presencia de Maluma (siempre tecnológicamente); Sabes (del segundo disco, Secuencia); les permitieron viajar a la presencia de lo urbano y devolverse. Yo quisiera, del primer disco, de los autores Abelardo Vázquez y Jorge Amaya; y regresar a ese mismo estado de influencias rítmicas con Ya me enteré con Nicky Jam (siempre a través de la pista secuenciada). Y finalmente Ráptame, producida por el venezolano Danny Ocean en el álbum Ahora, sexto de la discografía y el más decididamente involucrado en el mundo urbano.

Reik: despedida de la escena, bajo ovación (Foto de Alfonso Quiñones)

Tras unas palabras de Julio, el otro Reik, entraron al final con Aleluya grabada a duo hace tres años con Manuel Turizo; Indeciso con J Balvin; Amigos del featuring con Maluma y el final de verdad con Me niego, con Ozuna y Wisín, todos presentes a través de las secuencias.

Luis Fonsi, un recorrido desde lo intimo a lo urbano

Propuesta de Luis Fonsi

La entrada de Fonsi, después del desmontaje de Reik y el montaje de su propio show, fue impactante, con un artista más rítimico, menos baladista, más cercano a la música urbana que a su camino anterior. La elegancia del vestuario, con trajes de lentejuelas, el movimiento de las coreografías y el tema Dolce, de su más reciente disco Ley de Gravedad, fue el caramelo brindado para saber por dónde irían los tiros.

Luis Fonsi sorprendió con un show donde no faltó un cuerpo de baile (Foto de Alfonso Quiñones)

Del mismo disco y grabado en colaboraciones con Sebastián Yatra y Nicky Jam, Date la vuelta, coreografías incluidas, y ya sin saco, pero sin perder la elegancia. Después saludó, recordó que eran siete años sin pisar Santo Domingo, bromeó con la hora, y que recortaría su concierto debido a la hora, solo para escuchar al público decir que no.

Le siguieron Se supone, de su disco Abrazar la vida (2003), quinto de su carrera artística; Corazón en la maleta (del álbum 8), Nada es para siempre, de Amaury Gutiérrez, el tema que abrió su disco Paso a paso; Vacaciones su más reciente hit con Manuel Turizo lanzado a inicios del año.

Fonsi, puros éxitos (Foto de Alfonso Quiñones)

Ese segmento cerró con Imposible, grabada a duo con Ozuna y Party animal, grabada en inglés con Charly Black.

Efectos especiales, muchos chorros de fuego, mucho ritmo y movimiento significó la participación de Fonsi quien amagó al abrir con Calypso, grabado a duo con Stefflon Don. Vino entonces un medley romántico, guitarra en mano, donde se refirió a canciones que le llevaron al corazón de su público. Si tu quisieras ( de su primer disco Comenzaré de 1998); Imagíname sin ti (de Eterno, del año 2000); Quisiera poder olvidarme de ti, de Rudy Pérez, que fue el primer sencillo de su disco Amor secreto (2002).

Luis Fonsi (Foto de Alfonso Quiñones)

Después del medley aterrizó de nuevo en la exosfera de lo urbano con Bésame, del feat con Myke Towers, de su último disco. No me doy por vencido, una canción de hace 12 años, fue hablando ya del cierre. Y llegó el momento de su más grande hit, que le dio la vuelta al mundo, Despacito (popularizado junto a Daddy Yankee en el 2019) y que ese mismo día fue escuchado a menos de un kilómetro, en el Teatro Nacional en la voz y el estilo de Paloma San Basilio. Salió de escena en falso final.

Presentó la banda con demostraciones del baterista fuera de liga. Y se fue.

Nicky Jam en pantalla, canta Fonsi un fíat con el Reggaetonero (Foto de Alfonso Quiñones)

Aquí estoy yo, ya en el bis, un tema que había grabado con Bisbal, Noel Schajris y Alex Syntek, hace 13 años le devolvió a la balada.

Y el final fue con aquella canción que grabara unto a Demi Lovato Échame la culpa. Rítmica. «Que no eres tú, no eres tú. Soy yo…»

Salió, la banda se mantuvo y volvió, le dieron una bandera dominicana que se puso al cuello. Daba la impresión de que no se quería ir, y que si se iba era porque era imposible seguir. Así que salió y dejó la banda en una onda rock pop, entreteniendo al público, hasta el baquetazo final.