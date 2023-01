Email it

El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) celebrará su aniversario 15 con una dedicatoria especial a la memoria del maestro del cine dominicano Claudio Chea y al Cine Andaluz, como publicó elCaribe.



El FCGSD otorgará durante la ceremonia de apertura un reconocimiento “Arturo Rodríguez”. Por ser orgullo iberoamericano en el Séptimo Arte y a su trayectoria a la actriz Paz Vega. La gran estrella nacida en Sevilla saltó a la fama con su rol protagónico en “Lucía y el sexo” (2001) de Julio Medem y luego continuó su exitosa escalada junto a Pedro Almodóvar en “Hable con ella” (2002). Para las audiencias norteamericanas, su carta de presentación fue la película “Spanglish” (2004) de James L. Brooks, junto a Adam Sandler. A lo largo de los años, ha participado en destacadas producciones en su país y sobre todo en los Estados Unidos, dando inicio al 2023 con la serie “Kaledioscope” de Netflix..



Entre las estrellas internacionales han confirmado su presencia los jóvenes actores Cameron Douglas, Ella Bleu Travolta y Edouard Philipponat, que tendrán la presentación especial de su nueva película “El corredor” (The runner), un impactante thriller dirigido por Michelle Danner, con el cual el festival busca acercarse a nuevas audiencias.



Las salas del Palacio del Cine, en Blue Mall, acogerán las proyecciones oficiales hasta el Domingo 29 de los corrientes. Luego se extenderán las exhibiciones por una semana adicional para dar la oportunidad a los cinéfilos de apreciar la gran variedad de filmes que componen su cartelera.



Como parte de su dedicatoria al cine andaluz, el FCGSD contará con doce producciones andaluzas entre las que se destacan “Las gentiles” de Santi Amodeo, “La consagración de la primavera” de Fernando Franco, los documentales “A las mujeres de España: María Lerrajaga”, nominado a los Premios Goya y “Controverso” nominada a los Premios Carmen del Cine Andaluz.



En homenaje a Claudio Chea se exhibirá “Estoy todo lo iguana que se puede”, su último trabajo como director de fotografía realizado en México.



El FCGSD, reconocido por la International Federation of Associations of Film Producers (FIAPF) y especializado en Óperas Primas, tendrá en sus secciones competitivas un total de 53 producciones, que incluyen la competencia de Ópera Prima Ficción “Jimmy Sierra” y Ópera Prima Documental “Fernando Báez”. También el Concurso de Cortometrajes “Corto Global” y la nueva Sección de Ópera Prima Cortometraje “Claudio Chea”.

Otras secciones y la película de clausura

Además de las secciones competitivas estarán las secciones “Homenaje al cine andaluz”, “Pulso Global”, “Miradas Hispanas”, “Hecho en Erredé”, “Miradas caribeñas”, “Mirada Documental”, “Cine y gastronomía”, “Cine y Moda”, “Cine y Medio Ambiente”, “Cine y Deporte”, “Presentación Especial” y “Cine infantil”.

La clausura será con el documental, “The Dominican Dream” de Jonathan Hock.