El destacado actor de cine y animador, productor y gastrónomo en la televisión, está pletórico de alegría con su regreso a República Dominicana, tras haberse marchado a Italia, donde reside con su familia domínico-italiana



La saga humorística dominicana Sanky Panky llega a su cuarta parte. En pocos días comienza el rodaje aquí en San Francisco de Macorís, en San Juan de la Maguana y en Kenia, África.



La exitosa franquicia promete llevar a los espectadores a un emocionante viaje, con escenas que se filmarán en el espectacular entorno africano. La producción contará con un elenco estelar que incluye a Aquiles Correa, Fausto Mata, Tony Pascual, Alina Vargas, Franklin Romero Jr., y Massimo Borghetti, entre otros.



Uno de los aspectos más esperados de esta nueva entrega es el regreso de Massimo Borghetti, conocido por su memorable participación en Sanky Panky, Sanky Panky 2: Objetivo Italia y el cortometraje de 2015 Quebranto; dirigido por su hijo Max Borghetti junto a Dulcita Lieggi, Gabriel Valencia y Joey Rodríguez. Este corto que aborda el tema del acoso escolar, fue parte del Festival de Cine Global Dominicano en 2015.



Conocido como el presentador y locutor del programa culinario-gastronómico El Ático – Saber del Sabor; de transmisión dominical por CDN canal 37, Borghetti dice que se ha estado preparando física y mentalmente durante los últimos meses, después de nueve años fuera del foco cinematográfico en su residencia italiana dentro de la región de las Marcas, para encarnar nuevamente al director de hotel de la saga de Sanky Panky.



Su personaje, Giuseppe, no solo fue el jefe del querido protagonista Genaro, interpretado por Boca de Piano, sino también un gran amigo.



Indagado desde su residencia italiana, por esta nueva posibilidad, el carismático actor de cine y animador y productor televisivo, además de gastrónomo, habló a elCaribe de lo que significa regresar a República Dominicana: “Después de un buen tiempo, regresar a mi hábitat natural, un entorno que tanto extrañaba, lleno de gente alegre y humilde, rodeado de personas que amo tanto personal como profesionalmente, es para mí un verdadero renacer. Este reencuentro con el espíritu vibrante y cálido que caracteriza a nuestro querido pueblo dominicano es una experiencia que atesoro profundamente”.



“Recuerdo la semana después del estreno de Sanky Panky 1, yo no podía caminar en un supermercado, ir a un restaurante o salir a un hotel de vacaciones… porque el amor, respeto y cariño del pueblo dominicano y los latinos, españoles, cubanos, argentinos, inclusive coreanos que me reconocían y me pedían un autógrafo o una foto eran regalos que no tenían precio, una época tan bella y magnífica que tengo el gusto de que se repita… Luego yo me decía, si esto me pasa a mí, no logro imaginar cómo será con Fausto, Correa o Pachuli, una situación de locos, incluso hoy en día, después de 17 años, aún me reconocen por todos lados, inclusive en tierras anglosajonas. Me siento como un niño”, manifestó.



Sobre el rodaje dijo estar absolutamente confiado y seguro “de que este nuevo capítulo revivirá, en cada sonrisa dominicana, esa nostalgia y emoción que todos vivimos y disfrutamos en 2007 y 2013 con las primeras dos entregas de la saga. Sanky Panky 4 no solo es una continuación de nuestras queridas historias, sino también un homenaje a la alegría, el amor y la camaradería que siempre, han sido el corazón de nuestras aventuras cinematográficas”.



Y expresó esperanzado en que “con cada risa y cada momento de diversión, espero que esta nueva entrega toque los corazones de todos los dominicanos e hispano-latinos, trayendo consigo recuerdos imborrables y creando nuevos que perdurarán en el tiempo. Encarecidamente dedico con gran afecto y admiración mi participación en este largometraje a quienes fuesen mis colegas en la franquicia, Pericles Mejía, Nurin Sanlley y Pachy Carrasco, Dios los bendiga… con esto estoy muy contento de decir: “¡Mamma mía, Giuseppe ha vuelto”.