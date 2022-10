La primera obra escrita por Irving Alberti regresa a los escenarios en su segundo año, esta vez, a un teatro más grande los días 18, 19 y 20 de noviembre.



“Me caso con tu ex” es una obra que llama a la reflexión sobre los prejuicios, pero que toca principalmente los temas de amistad, las relaciones, la honestidad y sensiblemente, la nostalgia.



En una entrevista para periódico parte del elenco habló sobre estas nuevas fecha y sobre el contenido de la obra.



Irving Alberti, escritor de la obra, indicó que los prejuicios inician con el cuestionamiento del mismo título de la pieza. “Ahí comienza la gente con los prejuicios. Incluso cuando voy a imprimir los libretos, los mismos jevos que están imprimiendo la obra, se cuestionan y dicen ‘¿tú tá loco?’, ‘¿y tú te casarías con mi ex?’ y se trata de eso, de romperle los prejuicios a la gente”, comentó.



Es fácil señalar y juzgar, pero esta obra te invita a ver más allá y desde todos los ángulos una situación como esta. “Cuando entras, te cuestionas sobre si lo harías, pero a medida que van pasando las cosas, te das cuenta de que no hay una verdad absoluta, sino que hay otras formas de ver las cosas”.



Para Kenny Grullón, que también participó el año pasado cuando la obra se presentó en Chao Teatro y en Escenario 360, “lo más importante de esta obra, es que tiene un texto muy exquisito del escritor (Irving Alberti), y que trata sobre la amistad, la honestidad, sobre los cuestionamientos. La gente cuestiona y no deja al otro ser y en el mundo pasa eso, te pones un pantalón rojo y los haters, como llamamos en las redes, son los primeros en decirte que no te pega y llama a reflexionar en ese aspecto”.



Irving se siente seguro de volver a presentar su obra, en primer lugar porque en las presentaciones anteriores se dio cuenta de que con su obra provocó más que risas al público.



“Cuando la pusimos en el teatro, que yo vi a la gente, que lloraban, se reían, que en una misma mesa yo veía a una gente que estaba riendo y el de al lado estaba llorando. Ahí me di cuenta de que estaba dejando algo reflexivo, que no era solo una comedia para la gente”, indicó.



La parte que agrega lo picante a la obra y en la que se empiezan a desatar los líos, es cuando se menciona el nombre de la persona que juega el papel de la ex. “Somos cinco actores en escena, pero se habla de seis personas, porque hay una mujer que es la protagonista”, y es la responsable del “rebú”.



Kenny resaltó que la gente de mayor edad va a disfrutar mucho de esta obra porque se desarrolla en un ambiente “vintage” y porque se utilizan nombres de esa época. “Se toca la nostalgia y se habla de algunos lugares que fueron famosos en la época que nosotros estábamos en el colegio, en los 80”, sin embargo, puede ser disfrutada por un público a partir de los 16 años, especialmente que incluya personas que ya han pasado por una relación.



Elenco



La segunda razón que provoca confianza en el teatrista es la selección del elenco. Advirtió durante la conversación: “Cuando tienes una idea, si quieres que salga buena, tienes que buscar gente buena que esté contigo y lo ame. Este elenco hizo que la obra creciera full. Mis amigos que son radicales y exigentes, me dicen cuándo hay que buscarle la vuelta a algo”.



El elenco está compuesto por cinco actores, que más que eso, son amigos, tanto en la vida real como en la puesta en escena. Pepe Sierra, Kenny Grullón, José Guillermo Cortines, el mismo escritor de la obra, Irving Alberti, y este año con la participación de Javier Grullón. Este último reveló durante la conversación que la primera vez que vio “Me caso con tu ex”, en escena, sintió deseos de estar ahí.



Además, vuelve a contar con la dirección del director teatral Manuel Chapuseaux.



“Los personajes, cada uno, son muy fuertes, cuando entras quieres matarlos a toditos y cuando termina, quisieras llevártelos a tu casa porque te das cuenta de que son unos infelices”, culminó Irving Alberti, quien reveló no descarta llevar la obra a aguas internacionales.

Un escenario más grande

Lo particular en estas nuevas presentaciones, aparte de la introducción de Javier al elenco, es la puesta en escena, que este año se presentará desde la Sala Maximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. “Cuando tenemos un espacio como este para contar esta historia, ganamos mucho. Con el espacio más grande, los personajes se lucen en sus movimientos. Los teatros que están en la plaza son buenos, pero son plazas que se adaptan para hacer teatro, no es lo mismo”.



Las boletas están a la venta en la página web de Uepatickets. El viernes 18 y el sábado 19 las funciones son a las 8:30 p.m. y el domingo 20 a las 7:00 p.m. Los precios van desde RD$1,000 en balcón y RD$2,000 en el área de platea.