Recibe el Gran Soberano de la 40 edición de los premios y el de la actriz destacada en el extranjero

El cierre de la 40 edición de Premios Soberano, organizados por Acroarte con producción ejecutiva de César Suárez Jr., fue por todo lo alto con El Potrillo, Alejandro Fernández. Esto, tras unas dos horas y medias de un show mucho más ágil que los precedentes, donde el oppening había abierto un metafórico túnel del tiempo hacia los años 20 del siglo XX cuando estaba de moda la estética del art decó. Una inspiración de Guillermo Cordero. Eddy apareció cantando “Así comienza la noche…”, un excelente oppening.



Descendió cenital Honny Estrella. “Para conducir este premio hay que coger mucha lucha…”, cantaba. Enseguida fue el segmento de La Diva del Merengue, Miriam Cruz. Ta pillao y un Medley de sus éxitos sobre una escenografía basada en triángulos.



El público de pie recibió a Zoe Saldaña, quien presentó el primer premio de la noche. Merenguero del año: Eddy Herrera. Alicia Ortega presentó Bachatero del año: Luis Miguel del Amargue. Niní Cáfaro y Aisha Syed premiaron la obra teatral El Coronel no tiene quien le escriba. Fue entonces que Alexandra Malagón presentó a su esposo Gilberto Santa Rosa, quien cantó bachatas y merengues con temas de Sonia Silvestre, Angelita Carrasco, Maridalia Hernández, Milly Quezada y Fefita la Grande quien se puso de pie y El caballero de la Salsa bajó a abrazarla.



El Canario anunció el premio de programa diario de entretenimiento, para El Show del Mediodía. Eddy y Hony desde platea anunciaron un Soberano especial para Aramis Camilo.



Jochy Santos anunció el premio de Programa de Investigación a Alicia Ortega y El Informe quien lo dedicó, además de a su equipo, a la mujer dominicana. Luego Jochy anunció mejor drama de cine a la película La Grande y Fefita subió junto al elenco y agradeció y dijo “este 29 de marzo cumplo 60 años como Fefita La Grande”. Ovación y público de pie.



Eddy Herrera anunció a Míriam Hernández quien cantó un midley de sus éxitos “Es un premio muy especial. Amo a Repúbica Dominicana. Este premio tan especial que me honra, viene a condecorar una carrera de más de 30 años…



Charityn, inmensa



Un gran momento fue el sketch de Charityn Goico, de los que realmente provocó carcajadas. Charityn “vestida en oro de 24 kilates” premió a Lumy Lizardo también vestida como ella, por su rol en La Grande y con ella a quien mejor la imita. Luego premió a Zoe Saldaña como actriz destacada en el extranjero.

Después del agradecimiento. Carlos Veitía premió a Germana Quintana “Señora Teatro”, ante quien el público se puso de pie y la ovacionó.



Hony Estrella presentó a Rubby Pérez, quien protagonizó probablemente el mejor y más movido segmento musical de la noche con un medley que incluyó Hazme olvidarla; Enamorado de ella; Vagabundo; Perro ajeno; Tú vas a volar; Volveré.



Yokasta Días y Celinés Toribio premiaron Youtuber del año, a Santiago Matías.



Después del tributo a los que se marcharon de la vida, Jenny Blanco y Alber Mena presentaron Merengue del año, para Pochy Familia por Pablito. Eddy y Hony presentan a El Blachy y El Rubio del Acordeón, y con orquesta de cámara y su banda Hola Perdida.



Lumy Lizardo después de su sketch donde imitó a Charityn e hizo La Resbalosa, entregó el premio al mejor comediante del año a Rafa Bobadilla.



Luz García y Francisco Sanchís presentaron Programa radial de variedades para Esto no es radio. Evelina Rodriguez y Sofia Lachapelle presentaron el homenaje a Belkis Concepción, quien emocionada recibió el Soberano al Mérito. Contó que estuvo paralítica y levantarse fue su heroicidad, así como superar un cáncer de riñón. Bárbara Plaza y Rafael Bobadilla presentan ganador artista urbano del año a Chimbala

Hony anunció el Soberano Internacional para Alejandro Fernández, quien también está cumpliendo 40 años de carrera. El galardón le fue entregado y motivado por las expresidentas de Acroarte Emelyn Baldera y Marivel Contreras.



Un segmento urbano llevó a escena a La Perversa, Lomiel y Chimbala.



Héctor Aníbal y Gelena Solano entregaron premio a El Blachy como Mejor artista típico. Milagros Germán presentó el premio a la mejor presentadora de TV Pamela Sued.



Palabras de Zoe



El ministro de Cultura Roberto Angel Salcedo y el vicepresidente de la Cervecería Luis Álvarez, junto a Wanda Sánchez entregaron el Gran Soberano, a una emocionadísima hasta las lágrimas Zoe Saldaña. Aquí su discurso de agradecimiento.



“Buenas noches, mi querida República Dominicana. Recibir este Premio Soberano del Año es una bendición inmensa, un momento que guardaré en el alma para siempre. Como artista de raíces dominicanas que vive en los Estados Unidos, no hay mayor orgullo para mí que representar a esta tierra llena de alma, pasión y belleza.



Aunque la vida me ha llevado lejos físicamente, nunca me he sentido lejos de aquí. Mi corazón es, y siempre será, dominicano. Llevo este pueblo conmigo en cada paso, en cada logro y en cada creación que nace de mí.



Quiero comenzar agradeciendo a Dios por darme la fuerza, la voz y un propósito tan claro. A mis padres, Asalia y Dagoberto: gracias por su ejemplo, por enseñarme con amor lo que significa el trabajo honesto, la humildad y la integridad. Son mi raíz, mi refugio, mi cimiento. A mis hermanas, Mariel y Cisely, y a mi hermano Carlos: ustedes han sido mi fuerza discreta, mi compañía constante, aun con la distancia de por medio. Gracias por su amor incondicional. Este premio también les pertenece.



A mi esposo, Marco, el amor de mi vida: gracias por caminar a mi lado, por ser mi equilibrio, mi apoyo y mi paz. Y a mis hijos, Cy, Bowie y Zen: ustedes son el regalo más grande que me ha dado la vida. Todo lo que soy y todo lo que hago está inspirado en ustedes. Me impulsan a seguir soñando, a seguir creciendo, a ser mejor cada día. Gracias por darle sentido profundo a mi existencia.



A mi familia en República Dominicana: aunque no podamos compartir tantos momentos como quisiera, los amo con todo mi ser. La distancia jamás ha apagado el cariño y la admiración que les tengo. Me siento afortunada de venir de una familia tan fuerte, tan generosa, tan llena de luz.



Este premio se lo dedico, con todo mi amor, a mi papá, Aridio Saldaña. Te fuiste demasiado pronto… y daría todo por tenerte aquí esta noche, para que vivieras este momento conmigo, para que vieras en lo que nos hemos convertido. Sé que desde el cielo sonríes al ver a Mariel y a Cisely transformarse en mujeres maravillosas. Te sentimos cerca, siempre.



También lo dedico a mi abuela, Argentina Cessé —una mujer valiente y noble, que entregó todo por su hija, por su familia y por nosotras, sus nietas. Su amor, su fuerza y su sacrificio viven en mí cada día.

Gracias, abuela, por tu legado inmenso y silencioso. Gracias al pueblo dominicano por abrazarme siempre con tanto cariño. Este premio, y todos los logros que he alcanzado, son también suyos”.



¡Que viva el arte, que viva la familia, y que viva la República Dominicana!



Muchísimas gracias.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la premiada Zoe Saldaña’ Wanda Sánchez y Luis Álvarez, de la CND.

LISTA DE GANADORES PREMIOS SOBERANO 2025

Renglón Clásico

Bailarín(A) Clásico(A) Y/O Moderno (A)

Lía Gómez Alma

Coreógrafo(A)

Alina Abreu, Sueño De Una Noche De Verano

Cantante Lírico

Paola González

Actor Teatral

Francis Cruz (El Gallo)

Actriz Teatral

Elvira Taveras (La Casa De Bernarda Alba)

Director(a) Teatral

María Castillo (La Casa De Bernarda Alba)

Obra Teatral

El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, Dunia De Windt

Musical

Mamma Mia, José Llano

Producción Escénica

Don Quijote, Ballet Concierto Dominicano

Artista Clásico Destacado(a) En El Extranjero

Aisha Syed

Renglón Cine

Comedia

La Familia, José Ramón Alamá

Drama

La Grande, Antonio Rubio

Director

Humberto Tavárez, Pérez Rodríguez

Actor De Cine

Héctor Aníbal, Las Pequeñas Cosas

Actriz De Cine

Lumy Lizardo, La Grande

Actor/Actriz Destacado(A) En Extranjero

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Video Clip Del Año

Alicia, Judith Rodríguez. Director: Óliver Mota

Renglón Comunicación

Programa Diario De Entretenimiento

El Show Del Mediodía

Programa De Humor

El Show Dde Raymond Y Miguel

Revista Semanal De Variedades

Noche De Luz

Programa Regional De Entretenimiento

Buena Noche

Programa De Temporada

Divertido Con Jochy

Programa Infantil

Topi Tok

Programa De Investigación

El Informe, Alicia Ortega

Programa Radial De Variedades

Esto No Es Radio

Programa Digital

Más Allá De Las Redes, Lord Jáquez

Podcast Del Año

Abriendo El Podcast

Programa Temático De Entretenimiento

Protagonistas

Presentador De Tv

Jochy Santos

Presentadora De Tv

Pamela Sued

Animador(A) De Televisión

Jhoel López

Comunicador(A) Destacado En El Extranjero

Lourdes Stephen, Pica y Se Extiende

Locutor(A) Del Año

Angely Báez

Youtuber Del Año

Santiago Matías

Comediante

Rafael Bobadilla

Stand Up Comedy

Novel Poppys

Renglón Popular

Merenguero Del Año