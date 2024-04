La gira “Hasta que se nos hizo” arriba a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, este sábado 6 de abril.

Cuando se supo que vendrían al país -y juntos por primera vez- Mijares y Lucero, ocurrió un renacimiento de sus respectivos repertorios y se comenzaron a vender las boletas con tremenda rapidez, tanto así que mientras escribía esta nota se pudo corroborar que quedaban poquísimas posibilidades de compra.



Quien suscribe fue el portador del primer acercamiento del productor local César Suárez Pizano con Mijares. El recado de Suárez decía, “Si ves a Mijares dile de mi parte que quiero hablarle para traerlos a él y a Lucero acá. Dale mi número”. Mijares estuvo en la alfombra roja de los Premios Heat del año pasado, y cuando pasó se le dio el recado.



Así que ahora vienen a presentar “Hasta que se nos hizo” en el Teatro Nacional este sábado 6 de abril. Ellos son dos de los artistas mexicanos más queridos, que simbolizan no solo el amor que se tuvieron, que los llevó a casarse y convivir durante 10 años, sino dos ejemplos de decencia y de amistad: Lucero y Mijares. Como prueba, basta darse cuenta de la complicidad evidente cuando están juntos, incluso cuando no están sobre el escenario. El sentimiento de comprensión sigue intacto.



Trece años después de la firma del divorcio, ambos gozan con sentir que el público les sigue amando. Pero ha sido el propio Mijares quien ha salido a rebatir lo que algunos puedan pensar. “Estamos muy tranquilos así, somos muy amigos, nos queremos mucho y así estamos felices”.



Y explicó lo que sucede en escena: “En las giras ella y yo las disfrutamos mucho, la gente grita: ‘¡Beso, beso!’, nosotros jugueteamos con eso, pero hay una gran amistad, un gran cariño”.



La hija de ambos, Lucerito Mijares, quien también canta, ha puesto la cereza en el helado: “Creo que sería un poco raro, porque llevan ya bastante tiempo divorciados. Yo estaba muy chiquita y no me acuerdo de su relación cuando estaban juntos, pero sería de película, ahora sí que como ellos quieran, ellos mandan”.

Datos del concierto de este sábado

Espectáculo: Hasta que se nos hizo

Artistas: Lucero y Mijares

Lugar: Teatro Nacional

Producción local: César Suárez Pizano

Fecha: sábado 6 de abril

Hora: 8:30 pm

Compra de boletas: Uepa Tickets

Precio de boletas:

Foso derecho, centro e izquierdo RD$16,240

Platea (Fila A Hasta La R) RD$13,535

Platea (Fila S Hasta La BB) RD$12,995

Balcón derecho, centro e izquierdo (Fila A y C Hasta La H) RD$10,830

Balcón derecho, centro e izquierdo (Fila J Hasta La P) RD$9,205