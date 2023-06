Este jueves el festival continúa en Casa de Teatro, a las 9:00 de la noche. Las entradas cuestan RD$500 y RD$1,000



El Santo Domingo Jazz Festival ya es mayor de edad, porque nació en el año 2000 y 23 años después sigue vigente, a pesar de las dificultades económicas de siempre.



El evento, que organiza Freddy Ginebra desde Casa de Teatro, se ha convertido en un clásico del género jazz en República Dominicana.



Originalmente fue creado para apoyar el desarrollo de las agrupaciones dominicanas, y promueve este género musical a precios asequibles.



Pasados los años ha logrado construir además de una tradición, un público que sigue a las bandas, agrupaciones y solistas que llegan desde distintas partes del mundo.



También ha servido para dar a conocer el talento de grandes músicos no solo el jazz latino, sino también otras variantes del género más intelectual de la música popular.



Obvio, también ha sido como trampolín para que otros gestores incurran en este tipo de evento, y así entre muchos ampliar el descubrimiento y desarrollo de nuevos talentos nacionales e internacionales.

El festival, uno de los más importantes del género celebrado en esta ciudad, este año tiene lugar desde el pasado 1 de junio hasta el 27 de julio. Siempre los jueves.



Oscar Micheli Trío tiene entre su repertorio temas como “Freedom Spirit”, “Melao”, “Flor de Lis” (de Djavan), “Chica de Ipanema”, también de Brasil “Partido alto”. Así mismo “Compadre Pedro Juan” (de Luis Alberti); “Night in Tunisia” (de Dizzy Gillespie); “Step to Heaven” (que abre el álbum ‘A new world’ de Oscar Micheli); “Footprints”; “Impressions”; “Bésame mucho” (de la mexicana Concha Velásquez) y “Lágrimas negras” (del cubano Miguel Matamoros), entrte otros temas y estándares del jazz.

Una mirada dominicana al jazz que amamos.