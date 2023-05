La muestra fue inaugurada el viernes en la tarde y el sábado se desarrolló un coloquio acerca de la obra de Dodard con la presencia del autor, la curadora y galerista Michele Gardere Frisch y el crítico dominicano Amable López Meléndez.



La muestra “Baúl de recuerdos” estará expuesta en la Galería Marassa (Calle Isabel La Católica 312, Ciudad Colonial) por dos semanas.



Dodard realizó su primera exposición a los 14 años, y la relación con Galería Marassa data de 1982. Michele Gardere (ex directora del Museo Nacional de Haití) y Dodard (ex director de la Escuela Nacional de Bellas Artes) han llevado de la mano la creación del destacado pintor a muchos países de los continentes africano, europeo y americano.



Dodard menciona siempre como parte de su formación artística, la posibilidad de asistir a una escuela de formación multiartística, donde las distintas manifestaciones dialogaban entre sí, tanto las distintas disciplinas visuales como escénicas y musicales. En esa escuela él y Michelle formaban parte del alumnado.



El sábado se realizó en la Galería Marassa un conversatorio acerca de la obra de Dodard, que fue un poco un recorrido por la historia del arte haitiano. Del verdadero, no de esas bazofias que venden ‘padres de familia’ por la orilla de la playa, bajo el título de arte dominicano, hecho al por mayor por artesanos haitianos, inspirados en malos cuadros haitianos. Y que tanto daño hacen lo mismo al arte dominicano como al arte haitiano.



El crítico de arte Amable López Meléndez fue el encargado de ofrecer una trayectoria del pintor, y desmenuzar el arte del país vecino, siglo XX y XXI. Su exposición, a golpe de memoria, conocimiento y cultura. En ella habló de los houngang -sacerdotes del vudú-; de la impronta de Hector Hyppolite dueño de una pintura intuitiva y autodidacta que fue más allá de lo naiff. Se refirió a los contactos de Andre Bretón y de André Malraux y el apoyo desde su cargo de ministro de Cultura francés en tiempos de De Gaulle. Mencionó Le Ecole de Sans Soure. Habló de las influencias de Jean-Claude Garoute “Tiga”.



El ex curador del MAM se refirió a la importancia de los veves, esos dibujos hechos con tierra, ceniza y otos elementos, devenidos en cosmogramas y símbolos que saltaron de los rituales del vudú a los lienzos de algunos de los pintores de ese país.



López estimó de indisplensable a Robert Saint-Brize, un houngang, cuya expresión artística iba más a lo místico, a través de “un expresionismo visionario”, que iba a las raíces. También a Petion Savin, quien tuvo contacto con los muralistas mexicanos y que en los 60 funda Le Ecole De La Bouté, que propugna la belleza femenina y a la cual perteneció Dodard en su juventud. Pero luego rompió con esta tendencia. “Philippe comienza su propia andadura, se va radicalizando en su búsqueda de la memoria ancestral”.



Alabó la profundidad de las raíces del arte de Dodard. “Estas raíces están hundidas. Aquí hay una decontrucción, una síntesis terriblemente poderosa, en la signografía de la máscara, de la energía también y sobre todo de la sangre. Hay una vitalidad estremecedora en la obra de Dodard”. Explicó de sus viajes a la India, la mística hindú, su metafísica, el arte precolombino, el yoga. “A esto le llamo polisíntesis, para no quedarme con el concepto de sincretismo. Su proceso me desborda esa palabra”, precisó.



“Estamos ante uno de los tres más importantes artistas plásticos haitianos de la actualidad”, resumió el prestigioso crítico de arte y curador.

El pintor haitiano Philippe Dodard.

La dedicación al aprendizaje del yoga

El propio Dodard explicó la importancia que tuvo retirarse durante cinco años para dedicarse al aprendizaje del yoga.



Fuentes nutricias propias del Caribe, no le bastaron a Philippe Dodard, por eso buscó otras.



“En el caso de Philipe se ve ese instinto de destruir la imagen. No sé si Michelle lo va controlando para que no se vuelva abstracto; pero ustedes ven que ya está rondando la abstracción. Se lo dije un día ‘Vas a tener que terminar de asumir la abstracción’. Hablamos de un artista que yo sé que no quiere romper totalmente con la figuración”.