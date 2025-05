La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció la celebración de la XIV edición del “Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2025”, gala dedicada en honor a la periodista Dania Goris, con más de 50 años de trayectoria en el ejercicio en la comunicación.



La ceremonia se llevará a cabo el lunes 9 de junio 2025 en los salones del Hotel Intercontinental, donde también serán distinguidos otros miembros del gremio periodístico como el expresidente de Acroarte, Máximo Jiménez, la comunicadora Jacqueline Contreras, de la filial de New York, la editora de espectáculos de La Información, Marilyn Ventura, de la filial Santiago, y el cronista Juan L. Sánchez, de la filial Florida.



Al realizar el anuncio de los galardonados, la presidente de la institución, Wanda Sánchez, destacó la amplia trayectoria profesional de quienes recibirán el Premio Acroarte al Mérito Periodístico en esta edición 2025 y, en especial, la dedicatoria para Dania Goris, quien posee una carrera periodística marcada por el respeto, la integridad y el compromiso con la ética en la comunicación dominicana.



“Dania Goris es una mujer de ejemplo y orgullo para nuestro gremio y su carrera es un gran legado para las nuevas generaciones”, apuntó. “Los galardonados de nuestra decimocuarta edición son profesionales comprometidos con la excelencia periodística, quienes desde el ejercicio de la comunicación han impulsado un periodismo crítico y responsable”, destacó Sánchez.



En esta edición 2025, cinco distinguidos acroartistas serán reconocidos por su valor profesional y una labor periodística apegada a los criterios de la excelencia.



Otros reconocimientos



Entre los reconocidos están el periodista Máximo Jiménez es también escritor, crítico de cine y de música, fue editor de espectáculos de El Caribe y presidente de la Acroarte 2011-2013. Autor de los libros sobre música y dirige el semanario La Crónica.



De la filial New York, Jacqueline Contreras, productora y conductora de televisión para Telemundo 47 desde hace 15 años con su programa “El Show de Jackie”. Mientras Marilyn Ventura es locutora y editora de espectáculos del periódico La Información. Presidió Acroarte en Santiago 2021-2023.



De la filial Florida, Juan Sánchez fundó Nosotros News, sobre la diáspora. Es vicepresidente fundador del Dominican International Chamber of Commerce, en Florida.



El Premio Acroarte al Mérito Periodístico se creó en el 2012.

Un homenaje merecido a Dania Goris

Con 56 años de ejercicio, Dania Goris inició su carrera en Última Hora. Fue directora de Noticiario Popular, editora de los suplementos La Tarde Alegre, de Última Hora; y Qué Pasa de El Nacional. Entre otros roles dirigió la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica de SD. En el periodismo televisivo laboró junto a su madre, Pía Rodríguez, en los programas Puntos de Vista, de Color Visión y Teleopina, del Canal 24, aún vigentes.