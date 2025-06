Farruko, Alexis & Fido, Eddy Herrera, Yiyo Sarante, entre otros triunfaron en la ciudad reina de industrias culturales

Los puertorriqueños Alexis & Fido fueron los encargados de cerrar el festival del Heat Latin Music Awards celebrado por primera vez en Medellín, la ciudad reina de las industrias culturales en Iberoamérica.



El show de Alexis & Fido, movido, con temas que reflejaban las esencias del reggaetón, destilaba sabrosura y la experiencia que da el tiempo. De los dúos grandes de reggaetón es el único vigente.



Estaban anunciados Yailín y Dj Adonis (probablemente a manera de cierre), pero según fuentes que pidieron anonimato, habrían enviado adelante a gente de su entorno. Y como a esa hora que los mandaron, el coliseo Iván de Bedut no estaba lleno completo, decidieron unilateralmente no asistir al compromiso. La pareja de exponentes habría partido esa misma noche rumbo a Estados Unidos.



Lamentablemente cada momento de la joven exponente urbana es de controversia, mas no por la música. Sus millones de seguidores le han dado un ascenso para el cual no estaba preparada. La empresa Rock Nation a la cual pertenece, le nombró una manager, que tiene fama de déspota y que le vive buscando problemas, como ocurrió con el colega Tony Dandrades a quien le tapó el micrófono con la mano tras preguntarle este por Dj Adonis, el viernes, cuando los premios.



Los primeros en subir a escena fueron artistas emergentes, frutos del proyecto Medellín Music Lab, que rastrea por las comunas talentos que van intendrándose a la industria cultural de la ciudad, digna de estudio.



Los venezolanos Marko y Amanda Dudamel, la colombiana María Laura Quintero y los dominicanos Carolyn Aquino, Gaby Desangles y Moisés Salcé, animaron desde el escenario o backstage.



Grandes momentos del festival



Entre los grandes momentos de la noche estuvieron las participaciones de Eddy Herrera, un ídolo entre ídolos en Colombia. Y la de Yiyo Sarante, quien por primera vez se presentaba en Medellín, donde era tan esperado que sus temas se escuchan probablemente con más insistencia que en RD. Cada uno de sus temas fue coreado y aplaudido, como mismo ocurrió con el Galán del Merengue.



Farruko entregó otro de los grandes momentos del evento, donde mostró colaboración con exponentes urbanos como el dominicano Makako, quien debutó con estas presentaciones en Medellín, también un panameño, un colombiano y De la Gheto, conocido productor dominicano. La música de Farruko es limpia aunque no toda sea cristiana. Y el ritmo pegajoso, sin necesidad de apelar a lo soez, la frivolidad o la cosificación de la mujer.



Chino y Nacho se reencontraron después de haber regresado como dúo el año pasado en el evento que se celebró en Hard Rock & Casino Punta Cana. La de ellos fue una de las más celebradas actuaciones del festival en Medellín. Esto gracias al factor sorpresa con un espectáculo lleno de emoción, nostalgia y ritmo, logrando uno de los momentos más memorables del festival. Mi niña bonita y Andas en mi cabeza fueron ovacionados.



El salsero caleño Willy García y el bolerista Charlie Zaa, cada uno por su lado, demostraron vigencia, calidad y entrega y fueron congratulados con ovaciones. Así como Arelys Henao, una amada artista colombiana de la música regional, que protagoniza una telenovela basada en su vida, que arrasa en televisoras de su país y Venezuela.



Varios nuevos artistas desfilaron por el gran escenario del Coliseo. Entre los mejores César BK -nombre artístico de César Bernales Koc-, un peruano que fusiona sabiamente lo urbano con el folclor peruano, sobre todo del ritmo huayno y la cumbia peruana, que le conceden un cariz sumamente interesante, una propuesta innovadora, con temas como “Hoy te voy a olvidar”, “Quédate”, y “Hoy”, uno de los temas más importantes de Gianmarco Zignago.



Su paso por este importante evento, le permitió compartir experiencias con artistas e influencers consagrados de la industria



Se extrañaba a La India en el festival del cierre, donde sí estuvieron el ecuatoriano Jambriel, uno de los mejores y más prometedores exponentes urbanos, con varios de los cuales ha colaborado el productor Máster Cris, entre otros.



Otra artista muy celebrada fue Majo Aguilar, del clan mexicano de los Aguilar, cuya propuesta no solo es depurada y auténtica, sino fresca y juvenil, a partir de la música regional mexicana que es lo que le viene en las venas.



La noche había abierto con la propuesta del joven colombiano Benú, quien ofreció un enérgico y muy aplaudido performance. A partir de ese momento, todo fluyó como agua de arroyo de montaña, entre ovaciones y bailes desde las gradas.



En el festival, los grandes artistas demostraron vigencia, y entre los nuevos, casi siempre se destacaron quienes entregaron algo depurado y limpio.

Equipo de Premios Heat y agradecimientos

Diana Montes y su equipo merecen una ovación, por su capacidad para superar las dificultades, su creatividad y empuje. El personal de hotel Versus, del Poblado, atendió a la prensa con suma dedicación. Agradecimientos al alcalde Fico Gutiérrez, al secretario de Turismo José Alejandro González y a la secretaria de Desarrollo Económico María Fernanda Galeano, por darlo todo para que el Heat Latin Music Award fuese una hermosa realidad en Medellín.