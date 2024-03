Los Premios Oscar han sido entregados este domingo. Oppenheimer, tal y como se predijo aquí, resultó la Mejor Película. Se llevó 7 premios en total de los 13 a los que estaba nominada.

La ganadora de la Palma de Oro de Cannes, Poor Things, ganó cuatro estatuillas.

Antes de la gala solamente dos integrantes de la firma PricewaterhouseCoopers, responsable del conteo de votos, tienen la verdad en sus manos.

Son los únicos que saben quienes son los ganadores, antes de que se revele oficialmente en el escenario. El sistema de confidencialidad asegura una absoluta sorpresa hasta el último momento. Es imposible que haya una filtración.

Ese hombre y esa mujer deben memorizar la lista completa de ganadores de los Oscar. Esto como medida de precaución contra posibles inconvenientes con los sobres en vivo. Ellos son Martha Ruiz y Brian Cullinan.

En una foto de AP Martha Ruis y Brian Cullinan (Fuente externa)

Después de la gala el mismo chef Wolfgang Puck, que desde hace 30 años cocina para los premiados ha creado el menú. 1,500 figuras de Hollywood cenan en el after party del Oscar. La comida se hace a último minuto.

Habrá risotto de hongos silvestres y trufa negra con ragú de ternera; mini lasañas veganas y vegetarianas. Hay un buffet temático para los Oscar: ‘Chinois on Main’. Tendrá pato pekinés y chuletas de cordero asadas marinadas con soja, miel y jengibre, y cubiertas con vinagreta de cilantro.

El postre: galletas Oreo con rellenos de dulce de leche y avellana. Paletas Oscar y chocolates espolvoreados con oro de 24 quilates.

Las bebidas: vinos (tintos y blancos) de las fincas francesas Clarendelle y Domaine Clarence Dillon Bordeaux. Champán rosado Fleur de Miraval. Cócteles exclusivos de Don Julio Tequila. Todo para los Oscar.

Lista de premiados de los oscar

Un elemento innovador en la gala de este año de los Oscar: tantos actores y actrices como los nominados presentan a estos. Ha sido conmovedor por momentos. Ha sido bonito y un signo de solidaridad, de pertenencia, de humildad, de reconocimiento.

Emma Stone improvisó y se preocupó mucho por su vestido roto. Suya fue la idea de hacer la película y suya la producción.

La gente se pudo de pie para recibir a Al Pacino, quien fue el encargado de presentar el premio a la Mejor Película.

Nolan agradece su premio a Mejor director (Captura de pantalla)

Mejor actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers” – GANADORA

Emily Blunt, “Oppenheimer”

Danielle Brooks, “The Color Purple”

America Ferrera, “Barbie”

Jodie Foster, “Nyad”

Mejor corto animado

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” – GANADOR

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

Mejor película animada

“The Boy and the Heron” – GANADORA

“Elemental”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Mejor guion original

“Anatomy of a Fall” – GANADORA

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Mejor guion adaptado

“American Fiction”- GANADORA

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

Mejor maquillaje

“Poor Things” – GANADORA

“Golda”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Society of the Snow”

Mejor diseño de producción

“POOR THINGS” – GANADORA

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

Mejor diseño de vestuario

“Poor Things” – GANADORA

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

Mejor película internacional

“The Zone of Interest», Reino Unido – GANADORA

“The Teachers’ Lounge», Germany

“Io Capitano», Italia

“Perfect Days», Japón

“La sociedad de la nieve”, España

Robert Downey Jr. estatuilla en manos (Fuente: La Academia)

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr., “Oppenheimer” – GANADOR

Sterling K. Brown, “American Fiction”

Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

Ryan Gosling, “Barbie”

Charles Melton, “May December”

Mark Ruffalo, “Poor Things”

Mejores efectos visuales

“Godzilla Minus One” – GANADORA

“The Creator”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

Mejor edición

“Oppenheimer” – GANADORA

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Poor Things”

Mejor corto documental

“The Last Repair Shop” – GANADOR

“The ABCs of Book Banning”

“The Barber of Little Rock”

“Island In Between”

“Nǎi Nai & Wài Pó”

Mejor documental

“20 Days in Mariupol” – GANADOR

“Bobi Wine: The People’s President”

“The Eternal Memory”

“Four Daughters”

“To Kill a Tiger”

Mejor fotografía

“Oppenheimer” – GANADORA

“El Conde”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Poor Things”

Mejor cortometraje

“The Wonderful Story of Henry Sugar” – GANADOR

“The After”

“Invincible”

“Knight of Fortune”

“Red, White and Blue”

Mejor sonido

“The Zone of Interest” – GANADORA

“The Creator”

“Maestro”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

“Oppenheimer”

Mejor banda sonora

“Oppenheimer” – GANADORA

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Poor Things”

Mejor canción original

“What Was I Made For?” de “Barbie” – GANADORA

“The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”

“I’m Just Ken” de “Barbie”

“It Never Went Away” de “American Symphony”

“Wahzhazhe (A Song for My People)”, “Killers of the Flower Moon”

Mejor actor principal

Cillian Murphy, “Oppenheimer” – GANADOR

Bradley Cooper, “Maestro”

Colman Domingo, “Rustin”

Paul Giamatti, “The Holdovers”

Jeffrey Wright, “American Fiction”

Mejor director

Christopher Nolan, “Oppenheimer” – GANADOR

Justine Triet, “Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Yorgos Lanthimos, “Poor Things”

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

Mejor actriz principal

Emma Stone, “Poor Things” – GANADORA

Annette Bening, “Nyad”

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan, “Maestro”

Mejor película

“Oppenheimer” – GANADORA

“American Fiction”

“Anatomy of a Fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Past Lives”

“Poor Things”

“Zone of Interest”