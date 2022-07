Un homenaje a Anthony Ríos reunirá a jóvenes artistas

Anthony Ríos fue, es y seguirá siendo el filósofo del amor dominicano, el poeta del pensamiento cotidiano, el maestro que tuvo una vida prístina y florida, rica en hijos a los cuales nunca descuidó.

Un entonces diputado por Villa Altagracia se opuso poco tiempo antes de la partida de Anthony de este mundo, a que el artista fuese reconocido por los diputados.



El reconocimiento a Anthony lo hace el pueblo día a día, tarareando sus canciones. También el de las nuevas generaciones a su creación. Frank Grullón, de la agrupación musical Huellas Invisibles ya lo homenajeó hace una década. Ahora vuelve a homenajearlo, en “Legendario”.



Hace algunos años usted produjo una mirada refrescante al repertorio de Anthony Ríos. Soy testigo de cuánto se lo gozó Anthony. ¿Por qué en especial el interés en Anthony Ríos, ayer y hoy?

Anthony Ríos es un artista de siempre y “Legendario” no es más que la evolución de la idea que tuvimos hace unos 10 años con “Historia de un Bohemio” el homenaje en vida que, como mencionas, él disfrutó tanto. Con esa serie de conciertos buscamos llevar esa experiencia a otros grandes artistas de nuestra comunidad y nuestra cultura, al desarrollar esta idea de tratar de crear un título que reconozca la grandeza de nuestros artistas más populares, no puedo no colocar a Anthony en ese nivel de reconocimiento, porque aunque no esté físicamente con nosotros, nos dejó su legado y tenerlo como el primer “Legendario” es colocarlo donde merece.



¿Cómo percibe Ud que sea esta vez?

Será una experiencia muy especial, porque estaremos reviviendo las emociones de aquella noche en la que, con él presente, vimos cómo se lo gozó por ser un viaje en el tiempo, un rejuvenecimiento a su música con nuevos arreglos. Y como él mismo nos comentó: “un abrazo al relevo”. Esta será una noche legendaria porque estaremos dándole seguimiento a lo que tanto quiso, que su música sea el lazo que lo una siempre a su pueblo y por medio de ella, estar con nosotros aunque no esté.



¿Qué artistas tomarán parte??

Tendremos un roster no solo de buenos artistas dominicanos y amigos, tenemos todo un grupo que respeta su influencia y que lo representan con su trabajo. Artistas como Techy Fatule, Tony Almont, Badir, Janio Lora, Cinthya Montero entre otros. Al tratarse de representar no solo su música, estamos también sumándole al show el humor que Anthony siempre llevó a sus presentaciones. Con ese fin nos acompañan Ariel Santana en la conducción, una intervención especial de Irving Alberti y de su hija (de Anthony, la actriz) Aleja Jhonson. Va a ser una noche verdaderamente Legendaria.



¿Piensan hacer una producción discográfica a partir del concierto?

El disco “Historia de un Bohemio” está ya disponible en todas las plataformas digitales. Una producción en la que el mismo Anthony Ríos formó parte con una nueva versión de “Fatalidad”, cantando acompañado por nuestra banda Huellas Invisibles. Pero en esta ocasión incluiremos algunas canciones que estoy seguro serán una sorpresa para muchos, porque posiblemente se enterarán la noche del 30 de Julio que fueron canciones que escribió Anthony Ríos para otros artistas y que fueron bien populares. También el evento será grabado para un especial de televisión biográfico en el que la gente podrá saber y conocer muchas cosas que dan razón al reconocimiento y de cómo llego a ser todo lo que fue y lo que lo hace un legendario.



¿Cómo conoció al artista Anthony Ríos?

Inicialmente lo conocí por su música, pero personalmente lo conocí la noche que le abordé en el “Maunaloa” donde pude presentarle la idea de hacer el homenaje… Recuerdo que esa noche llegué con 3 demos de las adaptaciones de “Como Ayer”, “Si entendieras” y “Señora tristeza”…. Las escucho las 3 completas y solo se puso de pie, me dio un abrazo y me dijo “Gracias por no esperar que yo no este para hacer esto, porque esto si me lo voy a gozar” desde esa noche me trato con una humildad grande y se involucró en todo, desde el repertorio y la selección de los temas.



¿Cuál de sus canciones Ud disfruta más?

Mi favorita es la que hacemos en el repertorio “Como Ayer”. Porque es una canción que representa un conflicto emocional muy interesante y que todos hemos pasado o vivido.



¿Piensa que su impronta en la música dominicana logre trascender a una generación que ha surgido, en las antípodas de todo lo que significó Anthony? ¿Una generación que parece enquistada en el mal gusto?

Yo creo que la música buena va a ser siempre buena música. Cuando reúne los elementos de un buen arreglo y un buen contenido, lo bueno siempre encontrará la manera de trascender. Cuando hicimos el homenaje y los jóvenes recibieron estos nuevos arreglos en un punto donde los seguidores de Anthony también los disfrutaron, fue una referencia de si puede y tendrá siempre su espacio, a pesar de que hoy en día la calidad del consumo y del contenido se ha visto afectada, yo pienso que la gente no ha dejado de vivir, de sentir y de pasar por experiencia en las la que música y más con el contenido que abarca todo lo que Anthony escribió, termina siendo una necesidad, lo que si espero es que los medios y la parte de la comunidad que pide algo mejor, pues vea esto como una opción y como una respuesta a sus oraciones y la noche del evento en Sambil vamos a revelar quien será nuestro próximo “legendario” con quien estamos ya trabajando.

Frank Grullón.

Homenaje a Anthony Ríos

Evento: “Legendario: Anthony Ríos”

Lugar: Salón de eventos de Sambil

Artistas: Techy Fatule, Tony Almont, Badir, Janio Lora, Cinthya Montero, Huellas Invisibles, etc.

Producción: Frank Grullón

Fecha: sábado, 30 de julio

Hora: 8:30 pm

Boletas: Uepa Tickets

Precios: Special Guest Legendarios RD$5,415; VIP Legendario RD$3,790; General Legendario RD$2,165