“25 años” tour llega el mismo día de estreno del filme debut en el cine

El autor de Despacito, uno de los éxitos globales que más veces se han escuchado en el mundo, está de regreso en República Dominicana. Y este viernes marca su debut en la pantalla grande en el rol de Rafael Raeza, en la película independiente Say a Little Prayer.



La comedia romántica dirigida por Patrick Pérez Virauri, trata sobre tres mejores amigas que recitan una antigua oración al santo patrón de “todas las cosas perdidas”, para encontrar su verdadero amor. Esto desencadena un giro inesperado de los acontecimientos que pondrá a prueba su amistad.



Según Fonsi esta fue “una oportunidad inesperada. Era una de esas cosas en las que piensas y te dices a ti mismo: “Eventualmente me encantaría adentrarme en ese mundo y ver qué puertas se abren”. Pero aún no estaba allí. Estaba literalmente en medio de trabajar en un álbum y una gira, pero un amigo mío, que también está conectado con el equipo de producción de la película, me envió el guion diciendo que estaban buscando al protagonista masculino. Ya estaba pensando que sería un no, incluso antes de leer la primera página. Lo leí todo durante un vuelo de Miami a Madrid, y pensé, espera un minuto, esto podría ser interesante”.



Fonsi además aportó la canción tema del filme “Prayer in Your Eyes”, y produjo el clip.



Su 25 Años Tour concluirá en marzo en Puerto Rico y llega a Santo Domingo después que su álbum El Viaje ganase el Latin Grammy al mejor álbum pop vocal. El mismo está nominado a un Grammy Award en la categoría de mejor álbum pop latino.



Temas como Corazón en la maleta, Vacío, Se supone, Imagíname sin ti, Yo quiero amarte hoy, La Romana, Calypso, Imposible y Date vuelta, han formado parte del setlist del tour en puertos anteriores. Tampoco han faltado No me doy por vencido, Bésame, Aquí estoy yo, Por una mujer, Échame la culpa y claro que Despacito, entre varias otras, han sido de las delicias que han tenido quienes han asistido a los conciertos precedentes.



En octubre, por ejemplo fueron cinco conciertos en Argentina, donde cantó en Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta. El 2 de noviembre fue Buenos Aires. El resto de este mes ha estado en Chile: Quillota, Puerto Montt, Santiago, Mostazal y Coquimbo.



Los próximos destinos son el 8 de diciembre en la ciudad de Orlando en la Florida; el 22 en Hollywood: el 1 de febrero en Nueva York; el día 2 en Reading; el 1 de marzo en Miami; el 6 de marzo en Madrid y el 15, el gran cierre en San Juan, Puerto Rico.

Luis Fonsi regresa a Santo Domingo

Tour: 25 años

Artista: Luis Fonsi

Producción local: Cesar Suárez Jr.

Lugar: Pabellón de Voleibol

Hora: 8:30 pm

Fecha: sábado, 23 de noviembre

Boletas: a la venta en Uepa Tickets

Precios: Front Stage (Fila A) RD$20,000; Front Stage (Filas B, C, D y E) RD$16,000; Special Guest RD$10,000; VIP RD$6,500; Platea RD$4,000