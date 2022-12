Email it

El año en que se reactivó la industria musical del país, una de las que más deben haber aportado a la economía

Los conciertos internacionales que activaron la industria y aportaron a la economía del país, son ni más ni menos, un medidor de lo importante que es República Dominicana como mercado.



El espectador dominicano es sui géneris. Hay artistas adorados en medio mundo que vienen y fácilmente se ‘desculan’ (término dominicano que significa que no tiene éxito de venta y el concierto está vacío). Y otros que son adorados y hacen click inmediato, a pesar de que ni en sus países son de los más seguidos.



Este año ha sido también sui géneris. Existía avidez por ver a quien fuera. Se trataba de salir de la casa. Expandirse, explayarse más allá de las cuatro paredes.



Sin embargo los empresarios dominicanos se esmeraron en traer excelentes propuestas para un público que abarrotó casi siempre los sitios de los conciertos.



Si con ese mismo entusiasmo los empresarios artísticos dominicanos y productores de eventos se dieran cuenta de lo que aportan para la economía, se sentirían poderosos, se unirían y lograrían cosas, que han logrado sus colegas en Puerto Rico. Dígase facilidades, líneas de créditos blandos, exoneraciones impositivas relacionadas con la entrada al país de los elementos de un concierto o espectáculo.



declaraciones de interés cultural, u otras, pero no. Prefieren seguir cada uno por su lado.



Es hora, por ejemplo de que donde estaba el Teatro Agua y Luz, que hoy es un desmadre de drogas, excrementos, guasábara, mosquitos, prostitución de dos pesos e indigentes, se levante un Palacio de Eventos que lleve el nombre, por ejemplo de Johnny Ventura. Eso podrían lograr los empresarios, si se uniesen.



Los empresarios artísticos que más se han destacado este año por traer al país artistas internacionales de indiscutible importancia han sido Saymon Díaz, Gamal Haché, César Suárez Jr., César Suárez Pizano, Eduardo Durán (Ed Live), Pedro García, Amable Valenzuela, Robert Espaillat, y algunos otros que por sabe Dios qué oscuras razones prefieren el anonimato.

Bad Bunny, la gira más productiva del mundo. Rosalía. Pasión Vega, Paloma San Basilio y Maridalia Hernández. Joan Manuel Serrat por última vez. Sebastián Yatra en el Pabellón de Voleibol. Rosario Flores en el TN. Raphael en el Teatro Nacional. Diego El Cigala. Pimpinela. Pablo Alborán. Juan Luis Guerra. Alejandro Fernández. Marco Antonio Solís en escena.

Saymon Díaz



Inició el año con el Cirque du Soleil y el espectáculo Kooza, que estuvo de enero hasta abril 2022 con su Gran Carpa en Downtown Punta Cana, donde se ofreció la friolera de 80 funciones.



Siguió con Juan Luis Guerra en una residencia que comenzó con un aguacero y se tuvo que posponer. Las fechas fueron 12,19 y 26 febrero y el 2 de abril en el campo de golf del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.



Alejandro Fernández, ofreció en ese mismo venue su concierto el 5 de marzo.



Desde entonces Saymon se trasladó a la capital y comenzó con Myke Towers el 12 de marzo en el Palacio de los Deportes.



Quizás el más importante concierto internacional de este año fue el de Coldplay realizado en el estadio Olímpico el 22 de marzo. Cambió muchas cosas de los códigos medio ambientalistas en escena.



Alejandro Sanz se presentó el 7 de mayo en el Estadio Quisqueya. Disney On Ice estuvo presentándose desde el 31 de mayo al 5 de junio en el Palacio de los Deportes.



Un viraje de timón en cuanto a contenidos en SD Concerts presentó a El Alfa el 16 de Julio en el Estadio Olímpico. Marc Anthony volvió al estadio Olímpico el 22 de septiembre. Y Daddy Yankee el 12 de noviembre. El espectáculo televisivo de camiones Monster Jam debutó el 26 de noviembre allí mismo.



Sebastián Yatra trajo su gira Dharma el 10 de diciembre a un Pabellón de Voleyball que le quedó tal vez pequeño.



Gamal Haché



Algunos de los conciertos ofrecidos este año por Gamal Haché han sido los de mayores ventas en el mundo.



Comenzó el 22 de enero con Karol G en su plaza preferida: Altos de Chavón. Seguido por Soda Stereo, allí mismo el 16 de abril y Rosalía el 3 de septiembre.



Y los dos conciertos de Bad Bunny en el estadio Olímpico 21 y 22 de octubre.



Cesar Suárez Jr.



Este año ha sido árduo para César Suárez Jr., que arrancó con Camila y Sin Bandera el 19 de febrero en el Palacio de los Deportes.



Uno de los mejor producidos espectáculos del año fue el de Emmanuel brindado el 7 de mayo en el Teatro Nacional, lugar donde Daniel Habif ofreció una de sus memorables charlas el 1 de junio de este año que finaliza.



Luis Fonsi y Reik se unieron en escena por primera vez el 23 de julio en el Palacio de los Deportes.

Mientras que Natalia Jiménez se presentó el 1 de septiembre en el Teatro Nacional.



Otro de los grandes momentos del año en cuanto a conciertos fueron los brindados por Marco Antonio Solís el 30 de septiembre y el 1 de octubre en un abarrotado Palacio de los Deportes.



Rosario Flores repitió el 22 de octubre en el Teatro Nacional.



Ilegales hizo dos fechas el 2 y 3 de noviembre en el Teatro La Fiesta, arrancando su gira, que seguirá en el 2023.



César Suárez Pizano



El más veterano de los empresarios dominicanos es César Suárez Pizano. Su relación con los artistas y empresarios internacionales de larga data le permite una vigencia envidiable Eso es garantía, credibilidad y profesionalismo.



Así el 26 y 27 de abril, presentó la gira de Raphael 6.0 siempre en el Teatro Nacional. Allí mismo el 4 y 5 de mayo, la gira de despedida de Joan Manuel Serrat.



Los días 27 y 28 de mayo, Andrés Cepeda se adueñó del escenario, donde el 21 de julio Diego el Cigala Bolero, entregó salsa, flamenco y mucho más.



El 23 de julio fue el inolvidable espectáculo Tres divas de la canción: con Paloma San Basilio, Pasión Vega y Maridalia Hernández.



Los días 23 y 24 de septiembre fueron las fechas del Teatro Negro de Praga. El 25 y 26 de noviembre llegó Pablo Alborán, con su Gira de Teatros y finalmente La Oreja de Van Gogh el 6 de diciembre.



Lamentablemente se tuvo que cancelar el vendido concierto Díaz de Luz, de Pablo Milanés, quien falleció.



Amable Valenzuela



A pesar de que realizó varios conciertos con artistas nacionales, Valenzuela productions trajo una vez más al país a Oscar de León en su concierto 50 aniversario, ofrecido en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua el 19 de febrero.



Otro sábado, pero el 18 de junio brindó el concierto Salsa Sobre el Jaragua con el puertorriqueño Charlie Aponte.



Pedro García



La empresa Sky Pro, de Pedro García, trajo al dúo argentino Pimpinela, que se presentó con su propia banda el 21 de noviembre Teatro Nacional.



Billy Hasbund



La empresa Vibra Producciones de Billy Hasbund fue la encargada de presentar a Michel Camilo solo con su piano, el pasado 30 de octubre, en el Teatro Nacional.



Robert Espaillat



Presentó a CNCO, el 11 de marzo en el Teatro Nacional.

Un llamado Ballet de Ucrania by Grand Kiev, se presentó el 2 de julio en el Teatro Nacional.



Finalmente el espectáculo familiar Nick Jr Live: ¡Baila con Ritmo! en el Teatro Nacional, del 2 al 4 de diciembre.



Eduardo Durán



ED Live de Eduardo Durán, calentó los motores el 2022 con la española Ana Torroja, el 10 de febrero en el Teatro La Fiesta.



El 14 de mayo, a plena máquina presentó a Carlos Vives en el Palacio de los Deportes

Wisin & Yandel estuvieron de su mano en la despedida el 9 de julio en el Estadio Quisqueya.



Presentó al Cuarteto de Nos el 15 de octubre en el Hard Rock Café y el 5 de noviembre a Kenny G en el Teatro La Fiesta y al día siguiente al colombiano Fonseca tambiénn en el Teatro La Fiesta. Y el show Rewind The Party el pasado 14 de diciembre en el mismo Teatro La Fiesta.



El próximo año viene duro por lo que parece, en cuanto a nuevas propuestas de artistas. Valdría la pena que los empresarios y productores se unieran y logren ser escuchados por el Gobierno.

Algunos artistas para el 2023

Ara Malikian, Il Volo, Santiago Cruz, Myriam Hernández, Mocedades, Andrés Cepeda Sinfónico, Vanessa Martín y Pasión Vega, y el Shen Yun Performing Arts son algunos de los adelantos de César Suárez Pizano.



Ed Live anunció Cultura Profética, Lauren Jáuregui y Haash.



Gamal traerá a Raw Alejandro.



César Suárez Jr. Tiene previstos a Carlos Rivera, Ricardo Montaner, Dante Gebel y Chayanne, hasta ahora.

Santo Domingo Pop tendrá a Jorge Drexler en el Teatro Nacional.



Robert Espaillat ha programado a Masha y el Oso Show en Vivo: Rescate en el Circo, en mayo. La Orquesta Aragón, para junio. Y Las aventuras de Peppa Pig Show en Vivo, en octubre.



Valenzuela traerá al Grupo Niche en febrero.



BC Managment traerá a Jowell & Randy a Santiago.

Saymond anunció a Rod Stewart.