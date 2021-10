Santiago Cruz: “Me he aliviado de haber sacado muchas cosas de mi corazón”

Las plataformas digitales y los conciertos streaming son herramientas que ayudaron a los artistas a estar cerca del público en un tiempo muy complicado de la pandemia, pero nada mejor que las presentaciones en vivo. El reconocido cantautor Santiago Cruz ve este asunto de la siguiente forma: “el sexo virtual tiene su encanto, pero nada como revolcarte en la cama con la persona que tú quieres. Pasa lo mismo con los conciertos”.

Por eso, después de una sequía muy larga, volver a los escenarios de la República Dominicana le llena de ilusión.

Su regreso será con “Santiago Cruz Sinfónico “, un concepto musical que viene haciendo desde hace unos ocho años, y que los dominicanos podrán disfrutar el próximo 30 de octubre en el Teatro Nacional “Eduardo Brito”.

“Es un formato muy lindo, porque es como darle una ropa majestuosa a las canciones. La verdad que es un espectáculo bellísimo y me alegra mucho poder, por fin, llevarlo a Dominicana, que es una tierra que me ha tratado siempre con tanta generosidad”, expresó el famoso intérprete de “Y si te quedas, ¿qué?” en una entrevista telefónica con elCaribe.

Sabe qué canciones no pueden faltar en su concierto, pero también le alegra poder mostrarle a la gente otras piezas que se lucen muchísimo en este tipo de propuesta. “Son arreglos muy cuidados y donde se excluye por completo el formato de banda pop-rock tradicional”, destaca. “Voy solamente con la orquesta, que es un ejercicio exigente para uno que viene del mundo pop; prescindir de la batería y de ese tipo de herramientas que uno se acostumbra a tocar desde hace ya 20 años. Ahora me pongo en manos de un director y me dejo llevar por la interpretación de estos músicos (38) que son de un nivel espectacular”, agregó.

Tiempos difíciles

Durante todo este tiempo de pandemia, Santiago Cruz disfrutó mucho de estar con su familia, que era algo que no podía hacer por la cantidad de viajes y presentaciones, pero, a la vez, extrañaba muchísimo los escenarios.

Otras cosas que pudo hacer en medio del confinamiento fue revisar muchas cosas de su vida, pasó por episodios depresivos y de picos de creatividad.

“En fin, han sido tiempos inéditos y extraños para todos. Debemos estar en estos momentos, los que estamos acá, agradecidos por estar en pie y honrando a la gente que se nos fue en estos meses”, dijo el artista colombiano de 45 años.

De las canciones a escribir un libro

Además, dedicó su tiempo para terminar y publicar su primer libro Diciembre, otra vez, donde revela capítulos inéditos de su vida familiar, anécdotas, el origen de sus canciones, el desafortunado tuit sobre Diomedes Díaz y la profunda admiración que siente por el cantautor argentino Fito Páez, entre otras cosas.

“Ha sido muy interesante cómo la gente ha recibido esa honestidad, esa desnudez, esa vulnerabilidad que se refleja en el libro (...) Me he aliviado de haber sacado muchas cosas de mi corazón en este texto que es catártico y sanador para mí”, confesó.

La idea de Diciembre, otra vez surge como un ejercicio meramente terapéutico. “Creo que ahí hay un desahogo completo, si algo más faltado creo que alguien más lo tendrá que decir”, entiende.

“De hecho, lo hago permanentemente a través de mis canciones, pero aquí el ejercicio es mucho más profundo, mucho más expuesto tal vez”, afirmó.

Desde luego, la historia de su padre (que perdió la vida en un vuelo que marcaba su regreso al mundo del narcotráfico) fue la más fuerte para sacarla a la luz y, bueno, todos los episodios que pasó en rehabilitación y su adicción.

¿Escribir este libro fue una forma de recuperarse y salir de ese túnel? “Sin duda alguna. No sé si túnel, yo hace rato que no me siento en ningún túnel, pero sí creo que sacar esto de mí, en forma de texto, me ayuda a mantenerme a flote en este momento de mi vida en el que procuro día a día ser una mejor persona”, respondió el ganador de múltiples premios.

Respaldo a cantautores dominicanos

Mientras trabaja en la promoción de este libro, está ilusionado por volver a los escenarios después de un año y ocho meses sin poder hacerlo.

Además, en términos musicales, se dedica a respaldar a una buena camada de jóvenes cantautores dominicanos que han germinado en los últimos años. El 30 de septiembre salió a la luz la colaboración con Alex Ferreira, “A ella no le gustan las fotos”, una canción muy especial que tiene que ver con el libro y que forma parte de un EP de cuatro temas, que se titulará Epílogo.

También, hace poco Pavel Núñez estrenó “El Gato Andaluz”, otro featuring con Santiago. Y por si fuera poco, está trabajando con Covi Quintana, que acaba de ser nominada al Latin Grammy.

“A mí me gusta que esa orilla de la música, como es la de cantautor, se sienta tan saludable como se está sintiendo en estos momentos”, puntualizó al destacar propuestas como la de Vicente García, Pavel Núñez, Covi Quintana, Alex Ferreira, Techy Fatule, entre otros.

Le gusta lo urbano

Las canciones urbanas son bienvenidas también; lo lindo es que la música sea amplia y diversa y apunte a los distintos puntos energéticos y emocionales del ser humano”.

Reflexión

Me preocupa la desigualdad social y económica; la concentración de la riqueza, la incapacidad del ser humano de ponerse en el lugar del otro”.