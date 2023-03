Han pasado 25 años desde que Shania Twain, una de las cantantes de country más célebres, le hizo un reconocimiento especial a Brad Pitt en su icónico éxito de 1997 «That Don’t Impress Me Much» y, sin embargo, sus caminos aún no se han cruzado.

La superestrella que también es actriz, bromeó diciendo que está empezando a parecer un poco personal que no se hayan conocido después de todo este tiempo.

Las declaraciones las hizo mientras comía papas fritas con la periodista y comediante Amelia Dimoldenberg en su serie Chicken Shop Date.

«Escribí sobre Brad Pitt. Nunca conocí a Brad Pitt», dijo Twain. «Creo que me está evitando. Honestamente».

Shania Twain publicó en 1997 el disco más vendido de la historia del country por una mujer, con ventas de 40 millones de ejemplares. Se trata de «Come on Over», que incluye en el track número 12 el tema en cuestión que hace alusión a Brad Pitt.

El disco le valió a Shania Twain cuatro Grammys, cuatro premios Billboard y tres American Music Awars.

Otros homenajes

Si bien aún no le han presentado a Pitt, Twain conoció a Harry Styles, a quien describió como «un tipo encantador, encantador».

Ella y Styles previamente unieron fuerzas para cantar sus temas «Man! I Feel Like a Woman» y «You’re Still the One». Esto fue durante la actuación principal de Styles en Coachella en 2022.

Dimoldenberg luego aprovechó la oportunidad para preguntarle a Twain si le daría el número de teléfono de Styles, que la cantante cerró de inmediato.

«No, no podría. Soy demasiado leal», dijo. «Me gustaría, pero no puedo. Me caes bien, pero no puedo darte el número de Harry. Podría, pero luego me sentiría mal por eso. Soy demasiado leal, y él me lo dio a mí en confianza», replicó.

En actuaciones recientes, Twain ha estado usando su letra de Pitt como un marcador de posición para saludar a otros actores que disfruta.

Cambió las cosas para dejar caer el nombre de Ryan Reynolds, quien se veía positivamente alegre por el cambio, durante su actuación en los People’s Choice Awards en diciembre.

Shania le dijo recientemente a Radio Times que le gustaría rendir homenaje a Channing Tatum a continuación.

Para su crédito, Pitt está totalmente de acuerdo con dividir el guiño lírico con Reynolds.

«Creo que podemos compartir la riqueza», dijo en una entrevista de TikTok con The Movie Dweeb.

«Ryan también es un buen huevo. Se merece un poco de amor», expresó refiriéndose a un huevo de gallina al cual hay que empollar.

De hecho, Pitt incluso tuvo algunas sugerencias sobre a quién puede hacer referencia Twain en la próxima canción.

«Creo que debería pasarlo y la próxima vez puede cantárselo a Austin Butler», dijo. «Tal vez Leo [DiCaprio] en el medio».

¿Se encontrarán algún día? ¡Vamos que Estados Unidos es grande, pero la gente se encuentra hasta por Facebook Life.