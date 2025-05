MEDELLÍN, COLOMBIA. El cantautor dominicano Lewis Ye se destaca por la calidad de su propuesta dentro del pop latino



Los Premios Heat no son solo galardones a lo mejor de la música latina, y el festival de la noche final, ahora en un todo incluido, sino una semana intensa de trabajo, tanto que no da tiempo a cubrir, escribir, enviar, y a la vez experimentar todo lo que sucede.



Las autoridades del evento y de Medellín decidieron involucrar al público, por primera vez, en los showcases (espectáculos cortos) programados, que más que todo son una oportunidad perfecta para enseñar lo que cuentan.



En los showcases es la oportunidad de que la prensa participante, los invitados y el público puedan admirar a los artistas, sobre todo nuevos valores, tales y como son, cómo cantan, cómo es su manejo del escenario y casi siempre sirven para proyectar su música más allá de sus países.



El primer showcase fue en la noche del lunes 26 de mayo en el Perpetuo Socorro, junto a una maravillosa iglesia gótica del barrio de San Diego, construida entre 1945 y 1952, se presentó



“Lo Popular de la Música Regional”. Allí se presentaron artistas de la talla de Jessi Uribe, para muchos el más importante de la música regional colombiana (como les gusta llamar a la música regional mexicana en su versión de acá), así como Luis Alfonso, Yeison Jiménez, Arelys Henao, Paola Jara, Francy, la mexicana Majo Aguilar, Vallejo 777 y Jhaner Trujillo.



Lowis el rostro dominicano del pop latino



Yeison Lowis Taveras nació el 25 de junio de 1999. Lo suyo es el pop latino. En 2014 realizó de manera artesanal su primer video que subió a YouTube. Años después participó en el concurso “La Nueva Cepa” organizado por Warner Music Latin, Premios Heat y el productor puertorriqueño Master Chris, donde ganó el primer lugar. En 2024 ganó un concurso lanzado por Nicky Jam para realizar una colaboración con él donde participaron decenas de concursantes de todas partes del mundo.



En el showcase de Provenza, el dominicano abrió con una versión de un tema de Juan Luis Guerra, y enseguida continuó con temas propios.



Dueño de una buena calidad vocal, sus letras y sus canciones son joyas, que interpreta con honestidad, entregándose en ellas con autenticidad. Sus baladas son como islotes en medio del maremagnum de la mediocridad que reina en gran parte de la música urbana. Lo suyo no es música urbana.



Sus baladas fueron tan aplaudidas que no quedó más dudas de que estamos delante de un nuevo valor de la música dominicana al cual hay que apoyar, aplaudir y cuidar pues su arte tiene un enorme potencial para despegar en grande. Así sea.

Provenza

La noche del martes, en Provenza (donde Maluma hizo su discotreca 903), se realizó el showcase de “La Nueva generación de la música”. Allí se presentaron algunos de los artistas que ya están dando de qué hablar en Latinoamérica, como el ecuatoriano Jombriel, el puertorriqueño Luister La Voz, el colombiano Jhay P, la ecuatoriana Mar Rendón, el colombiano Benu y el dominicano Lowis Ye.



Todas las propuestas eran no solo de calidad, sino que de inmediato sus temas eran seguidos por el público que se dio cita. Quizás el menos conocido de todos era Lowis.