Así como se inauguró con la música de Frank Sinatra, se celebrarán las cuatro décadas del escenario más retador de RD, con una jazz band y artistas invitados.



Este próximo sábado 22 de octubre, a las 8:00 de la noche, la big band denominada “Santo Domingo Pops”, dirigida por Amaury Sánchez celebrará los 40 años del complejo Altos de Chavón, que fuera inagurado en agosto de 1982 por Frank Sinatra.



El concierto cuenta con artistas invitados como Máximo Martínez, Héctor Aníbal, Laura Rivera y José Guillermo Cortines.



El concierto lo componen 22 standars de jazz como “Strangers in the night”, compuesta por el croata Ivo Robic y adaptada por Bert Kaempfert con letra de Charles Singleton y Eddie Snyder y “My Way” que originalmente en francés se titula «Comme d’habitude», escrita por Claude François y Jacques Revaux, y adaptada por Paul Anka.



También se escuchará “New York, New York”, canción compuesta por John Kander y Fred Ebb en 1977 para la película homónima de Martin Scorsese, donde, interpretada por Liza Minnelli.



Igualmente “Come Fly With Me”, compuesta por Jimmy Van Heusen, con letras de Sammy Cahn; “I Got You Under My Skin”, compuesta en 1936 por Cole Porter, así como “Something Stupid”escrita en 1966 por Carson Parks y y “My Kind Of Town” compuesta por Jimmy Van Heusen , con letra de Sammy Cahn, entre otras.



Para ello se han pagado -según una nota de la producción- los derechos internacionales con el fin de utilizar los arreglos utilizados por Sinatra.



Además del concierto “Sinatra, el tributo”, se realizarán otras actividades en el marco de este aniversario que incluyen la exposición “40 vueltas al sol”, del 21 de octubre al 21 de noviembre en la Galería de Arte, y el concierto con Wilfrido Vargas en el Anfiteatro el 5 de noviembre, homenajeando que fue el primer merenguero dominicano en hacer un espectáculo en este escenario.



“Nos sentimos honrados de poder celebrar los últimos 40 años de conciertos y actuaciones históricas en nuestro icónico y único anfiteatro. Durante estas cuatro décadas, el legendario Anfiteatro de Chavón se ha convertido en una parte esencial de la experiencia de Casa de Campo, y estamos encantados de conmemorar y compartir a todos los artistas, artistas e invitados que han experimentado la magia del Anfiteatro en los últimos 40 años”, resaltó Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo en un comunicado. Altice Dominicana es aliado tecnológico de Casa de Campo y patrocinador oficial de los eventos por los 40 años.

¿Qué es Altos de Chavón?

Es una villa dedicada a las artes que durante 40 años ha sido uno de los lugares más visitados por turistas internacionales y dominicanos en la República Dominicana. Su nombre alude a su ubicación geográfica. Esta meseta frondosa en la provincia de La Romana fue elegida por el visionario empresario Charles Bluhdorn como la ubicación para una villa que se convertiría en un escenario de creatividad artística global y expresión cultural en RD.