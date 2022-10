Tributo a Sinatra revive 40 años de historia de Altos de Chavón

Con la participación de unas tres mil personas, fue celebrado el 40 aniversario de uno de los escenarios más emblemáticos del país, Altos de Chavón, con la presentación de un Tributo a Frank Sinatra que rememoró la apertura del anfiteatro protagonizada, en ese entonces, por dicho artista.

Casa de Campo Resort & Villas presentaron un homenaje protagonizado por la orquesta la Big Band “Santo Domingo Pops”, compuesta por 16 músicos y bajo la producción y dirección musical de Amaury Sánchez, sumando a los artistas Máximo Martínez, Héctor Aníbal, Laura Rivera y José Guillermo Cortines, con un repertorio de 22 temas del género de Standard de Jazz, para enmarcar una memorable noche.

El concierto inició con Héctor Anibal, quien interpretó “I Get a Kick Out Of You” y “The Best Is Yet To Come”, segurido de Max Martínez con “The way you Look tonight” y “Fly Me To The Moon”. Posteriormente, José Guillermo sumó “Lets’s Face The Music And The Dance” y “You Make me Feel So Young”, para continuar con Laura Rivera en “Saturday Nigth” y “The Cant’s Take That Away From Me”.

El repertorio abarcó reconocidas piezas con “My Way”, “Come FLy With Me”, “When You Are Smiling” y “I Got You Under My Skin”, las cuales fueron disfrutadas y coreadas por los presentes llegando al cierre como “New York, New York”, canción que unió a los cuatro artistas en el escenario.

Tras una gran ovación, el público continuó solicitando más, por lo que presentaron ante esta petición “My Way” por segunda vez en la noche de este tributo realizado para celebrar y con el patrocinio de Brugal y Altice.

Cabe destacar que además del exitoso concierto “Sinatra, el tributo”, se estarán realizando interesantes actividades en el marco de este aniversario que incluyen la exposición “40 vueltas alrededor del sol”, del 21 de octubre al 21 de noviembre en la Galería de Arte, y el concierto con Wilfrido Vargas en el Anfiteatro el 5 de noviembre, homenajeando que fue el en hacer un espectáculo en este escenario.

“Nos sentimos honrados de poder celebrar los últimos 40 años de conciertos y actuaciones históricas en nuestro icónico y único anfiteatro. Durante estas cuatro décadas, el legendario Anfiteatro de Chavón se ha convertido en una parte esencial de la experiencia de Casa de Campo, y estamos encantados de conmemorar y compartir a todos los artistas, artistas e invitados que han experimentado la magia del Anfiteatro en los últimos 40 años”, resaltó Andrés Pichardo, Presidente de Casa de Campo.

El encuentro con los medios de comunicación fue realizado en Altice Dominicana, empresa que funge como aliado tecnológico de Casa de Campo y como patrocinador oficial de los principales eventos en torno a la celebración del 40 Aniversario. En el acto, el Sr. José Gabriel Pérez, Director Comercial B2B de Altice, destacó que Altice se complace en unirse a esta celebración y recorrido que ha permitido traer a grandes artistas mundiales a la República Dominicana haciendo retumbar las piedras de tan icónico escenario.