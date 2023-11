El evento llevará teatro a centros comunitarios, salones parroquiales, hospitales, escuelas y liceos de comunidades vulnerables. Participarán 7 agrupaciones, una de Cuba, que ofrecerán 16 funciones y dos conversatorios desde el sábado 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre.



Lucina E. Jiménez, directora del festival dijo a elCaribe que la Fundación Anacaona Teatro recibe desde Cuba, en la noche inaugural del XII Festival de Teatro Paralelo, al grupo Teatro-Adentro, que presenta la obra “Metástasis” y hará “Cuentos del agujero” (para niños) en la unidad Teófilo Gautier del hospital Robert Reid Cabral el martes 28 a las 10:00 am. Y el Centro de Rehabilitación Psicosocial, el jueves 30 de noviembre a las 11:00 a.m.



Este año el festival llegará a Guachupita, Matahambre, Hospital Robert Reid Cabral, en El Cacique, Atala/El Portal en el municipio Santo Domingo Este, también estará en La Ureña y San Isidro; en Pedro Brand en el batey Palamara y en el Centro de Rehabilitación Psicosocial del km. 28 de la autopista Duarte.



En San Cristóbal, se presentarán en el barrio Moscú y en el sector El Habra; y en Santiago en dos lugares de Gurabo.



Programación



El grupo teatral santiaguero La 37 por las tablas, presentará la obra “Un amén de mariposas”, en el género del poema dramatizado con danza y música, sobre las Hermanas Mirabal, el lunes 27 de noviembre a las 11:00 a.m. en el liceo Altagracia Lucas de García del barrio Moscú de San Cristóbal y también el miércoles 29 de noviembre a las 11:00 a. m., en la Escuela Comunitaria Arturo Jiménez Sabater, en Gurabo (Santiago).



El lunes 27 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Liceo La Ureña, del sector La Ureña, en la autopista Las Américas, y también el martes 28 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Centro Comunitario de Palamara, en Pedro Brand, el Teatro Coronado presentará “Yo soy Evangelina”, de Dinorah Coronado sobre la primera médico dominicana.



Anacaona Teatro presenta el recital de cuentos para toda la familia, en narración oral escénica, cuentos de Juan Bosch y José María Sánchez Silva, con Esther Hernández, a las 7:00 p.m. el miércoles 29 de noviembre, en el Club Orlando Martínez, del sector Mata Hambre. Anacaona Teatro presentará “Azitromicina”, en el salón Parroquial Nuestra Señora de Fátima, en San Isidro, a las 7:00 p.m. el jueves 30 de noviembre; y “Tres cajas de luz”, en el colegio Centro de Interés Educativo (Ciepat), de El Cacique, a las 7:00 p.m., el jueves 30 de noviembre.

Lo que ofrece el grupo Pie de Puente

Con su magnífica obra “Ajonjolí”, una sutil y profunda alegoría que se auxilia de la metáfora, cuenta con la ayuda de la imaginación y el recurso del libro-objeto historias que suceden en el hogar de un niño, y que se presentará a las 6:00 p.m., el domingo 26 de noviembre en la comunidad El Habra, en las montañas de San Cristóbal y también el viernes 1 de diciembre a las 3:00 p.m. en el Liceo Don Pedro Mir en el sector La Ureña.