Es la primera dominicana en ganar una estatuilla; ‘Anora’ se impone con cinco premios de la Academia

Los Ángeles.- La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña ganó este domingo el premio Óscar por su papel en la película “Emilia Pérez”.



Es la primera dominicana en ganar este galardón.



Durante la ceremonia de premiación dijo sentirse orgullosa de ser dominicana.



En esta entrega de los Óscar, Saldaña compitió en la categoría Mejor Actriz de Reparto, enfrentándose a estrellas como Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Mónica Barbaro (A Complete Unknown) e Isabella Rossellini (Cónclave). Es la primera vez que Zoe Saldaña recibe una nominación al Oscar, lo que despertó el orgullo de toda la comunidad dominica y latina.



Saldaña ha participado en películas que han recaudado miles de millones de dólares y se ha convertido en un ícono no solo para el cine, sino también para las mujeres latinas que sueñan con conquistar Hollywood.



La actriz nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey, y creció en Queens, Nueva York. Sus padres son Aridio Saldaña, quien era dominicano, y Asalia Nazario, quien es mitad dominicana y mitad puertorriqueña nacida en República Dominicana.



A la edad de nueve años, su padre murió en un accidente automovilístico. Posteriormente, Saldaña y sus dos hermanas fueron enviadas a vivir con la familia de su difunto padre en la República Dominicana. Su madre permaneció en Nueva York para ganar suficiente dinero y pagar la escuela privada dominicana de sus hijas. La madre viuda, Asalia, se casó con Dagoberto Galán, quien se convirtió en el padrastro de las niñas. Ellas lo consideran plenamente su padre.



“Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de inmigrantes con sueños y dignidad y manos trabajadoras, y soy la primera latina de origen dominicano en recibir un trofeo de la Academia por cantar y hablar en español y espero no ser la última”, dijo Saldaña, con la mano en el corazón mientras lloraba de emoción durante su discurso de agradecimiento.



La actriz quiso dedicar el premio a su abuela, de nombre Dolores Argentina Cesse, fallecida hace casi seis años. Saldaña, sorprendida al oír su nombre, subió al escenario y sus primera palabras fueron en español: “¡Mami, Mami!”, tras lo que añadió en inglés: “Mi madre está aquí”.



“Gracias a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita”, en referencia a su papel como abogada en la película. Además agradeció el apoyo de su familia. “Todo lo valiente, escandaloso y bueno que he hecho en mi vida es gracias a ustedes”.



Abinader la felicita



El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó a Zoe. “Te felicito Zoe Saldaña por convertirte en la primera dominicana en ganar un Oscar. Tu talento y dedicación enaltecen a nuestra nación, gracias por llevar nuestra bandera en alto. ¡Eres un #OrgulloDominicano!”, afirmó el gobernante X.



Otros premios



“Anora” fue la máxima ganadora de la 97 edición de los premios Óscar tras imponerse en cinco de las seis categorías a las que aspiraba, entre ellas a mejor película y mejor actriz para Mikey Madison.



Adrien Brody se alzó con el segundo Óscar de su carrera a mejor actor por “The Brutalist”, derrotó a Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”); Colman Domingo (“Sing Sing”); Ralph Fiennes (“Conclave”) y Sebastian Stan (“The Apprentice”).



Kieran Culkin se llevó el Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en “A Real Pain”, tras imponerse a Edward Norton (“A Complete Unknown”), Guy Pearce (“The Brutalist”), Jeremy Strong (“The Apprentice”) y Yura Borisov (“Anora”).



El director estadounidense Sean Baker obtuvo Óscar a la mejor dirección por su película “Anora”.



En mejor guión adaptad se impuso “Conclave”, y mejor maquillaje y peluquería, fue para “The Substance”. “Wicked” obtuvo el premio en la categoría de diseño de producción y el de diseño de vestuario, que convirtió a Paul Tazewell en el primer hombre negro en recibir este galardón.



Mientras que “Flow”, del director Gints Zilbalodis, se llevó el premio a mejor película animada. Se trata de la primera vez que Letonia gana un Óscar.

Sean Baker, director de Anora, celebra el galardón. f.e. Adrien Brody obtuvo este domingo el segundo Óscar de su carrera.

Un homenaje a Gene Hackman y David Lynch

El actor Gene Hackman y el director David Lynch fueron homenajeados en la 97 edición de los Óscar. “Gene siempre decía: ‘No pienso en el legado, sólo espero que la gente me recuerde como alguien que intentó hacer un buen trabajo”, dijo Morgan Freeman. Mientras que el director estadounidense David Lynch, de cuyas obras se destacan “Blue Velvet” o “Twin Peaks”, falleció a los 78 años en enero. El realizador se caracterizó por su cine experimental y el éxito en su carrera comenzó con “The Elephant Man” (“El hombre elefante”), que le valió su primera nominación al Óscar, pero la única estatuilla que obtuvo fue honorífica y la recibió en 2019.