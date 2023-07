Miami.- Eterna Beauty by Amara es la nueva oferta de la artista y empresaria Amara La Negra, línea cosmética que ofrece variedad de colores en sensuales colores de temporada.

Con un sensual traje sastre rosado, la artista introduce LEADER; Vestida de negro con espíritu sexy y desafiante exhibe WEALTHY Y VISIONARY.

Esta línea cosmética hecha por una mujer, para mujeres empoderadas, que exhiben su belleza natural sin miedos, con fortaleza y desafío es la novedad de la artista y empresaria dominicana radicada en la ciudad de Miami.

“Aunque tenemos doce colores, ahora iniciamos con tres diferentes tonos de rosados para cada personalidad y estilo: Visionary, leader, Wealthy en español “Visionaria, Líder y Adinerada”.

“Eterna Beauty by Amara, es la belleza infinita y eterna de la mujer, más allá de la edad, es el perfil empoderado de la mujer de éxitos”, puntualizò la famosa artista.

La también empresaria manifestó que la vibrante línea cosmética esta disponible para la venta en www.eternalbeautybyamara @eternalbeautybyamara en IG.

Did you get your already? @eternalbeautybyamara which color are you? Visionary, leader, Wealthy…Pick now “empower, enhance, embrace your eternal beauty” posteò Amara la Negra en su cuenta de Instagram, al colgar un sexy y provocativo video.

Diana Danelys De Los Santos más conocida por su nombre artístico como Amara La Negra, es una cantante, actriz, bailarina, autora y presentadora de televisión estadounidense de ascendencia dominicana. Es más conocida por su participación en el programa de televisión VH1 Love & Hip Hop: Miami. Es madre de dos hermosas niñas, con las que comparte su pasión artística y desafíos de vida.