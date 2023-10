Ángela Carrasco se desvanece a sus 72 años en pleno concierto

Ángela Carrasco preocupó a sus fans mientras cantaba en vivo en San Diego, California al desvanecerse en pleno show, recibiendo la ayuda inmediata de su equipo de trabajo.

En un video se puede ver a la artista dominicana interpretando su famoso tema «Quererte a ti». Todo iba empezando muy bien y, de pronto, hizo silencio durante unos segundos, para después sentarse. Pero, al momento de pararse, se desvanece, por lo que su staff la sacó de inmediato del escenario.

Ángela Carrasco se desvaneció interpretando «Quererte a ti»

Al momento, la agencia de representación o mánager de Ángela Carrasco no han emitido algún comunicado o información para conocer cuál es el estado de salud de la también actriz.

Ángela Carrasco, famosa por canciones como “Quererte a ti” y “Callados”, entre otras, volvió a los escenarios con su más reciente disco ‘Él y yo’, donde le rinde homenaje a su gran amigo, Camilo Sesto.

“Quiso continuar, pero ya no podía cantar. Se tardaron mucho, siento yo, porque la dejaron unos minutos, llegaron unas personas y le siguen preguntando hasta que se desmaya. Acuérdense que hay cosas de emergencia, si el habla está rara, si la cara se mueve, ese tipo de cosas es par, córranle al hospital, (puede ser) un ataque isquémico (breve accidente similar a un derrame cerebral) (lo que me pasó a mí) o un infarto, uno no sabe, es de urgencia, si es algo más complicado, ya no te pueden ayudar”, señaló la conductora Ana María Alvarado en Sale el sol.