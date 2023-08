Santo Domingo.- La abogada internacionalista y diplomática de carrera, Angie Shakira Martínez Tejera, fue honrada con el prestigioso Premio THE BEST OF DR 2023”, en la categoría “The Best Embajadora Destacada en el Extranjero”, en el marco de la gala de premiación organizada por la Revista Mercado para honrar el talento dominicano que brilla dentro y fuera de la nación.

Este premio constituye un testimonio del impacto positivo que el arduo trabajo de la embajadora Angie Martínez ha tenido tanto en la República Dominicana como en el ámbito internacional.

La revista Mercado aplaude la trayectoria y excepcional labor desempeñada por la actual Embajadora de la República Dominicana en Jamaica y la Mancomunidad de las Bahamas, considerándola como “una de las personas más influyentes de nuestro país” e incluyéndola en el selecto grupo de individuos que representan lo mejor de la República Dominicana.

En una carta suscrita por la Editora en Jefe y Presidenta de Mercado Media Network, Señora Patricia de Moya, en la cual manifiesta el profundo respeto y admiración hacia la labor de la diplomática dominicana, se encuentra el siguiente mensaje: «Mediante un riguroso proceso de selección, hemos logrado identificar y unir a los protagonistas que, al igual que usted, hacen una diferencia significativa y aportan invaluablemente a la sociedad dominicana.

En este sentido, nos complace sobremanera anunciar que ha sido distinguida como una de las personalidades más influyentes de nuestro país, gracias a su destacada trayectoria en la representación de nuestra nación y en la promoción de lo mejor de nosotros más allá de nuestras fronteras en su rol como diplomática».

El evento de gala forma parte de las actividades organizadas en el marco del 30 aniversario de la revista Mercado. Durante la ceremonia de entrega se proyectó un emotivo video en el que se resaltó la labor diplomática ejemplar de la embajadora y se exhortó a celebrar lo que fue calificado como “una intachable labor diplomática que nos inspira a ver más allá”.

El video describe a la dinámica diplomática como “una mujer sin fronteras que dedica su vida al país, logrando resultados vitales para miles de jóvenes. Encargada de negociar importantes acuerdos internacionales. Luchadora incansable por los derechos de la mujer…”.

La embajadora dominicana en Jamaica y Bahamas expresó su emoción y gratitud por recibir este significativo reconocimiento: “Honrada con esta enorme distinción. Gracias por considerarme parte de este extraordinario grupo de dominicanas y dominicanos valiosos que representan lo mejor de la República Dominicana.

Con inmensa gratitud, humildad y alegría recibo este premio, el cual me reconfirma que el trabajo arduo y el esfuerzo siempre rinden sus frutos. Seguiremos trabajando con el corazón, con dedicación y entrega, desempeñando nuestras funciones con la excelencia que siempre nos ha caracterizado, para poner en alto el nombre de la República Dominicana, y a través de nuestra labor seguir haciendo contribuciones tangibles al desarrollo de nuestro país y de nuestra gente. Sirva este reconocimiento para reafirmar nuestro compromiso en la construcción de una mejor y más próspera República Dominicana.”

La diplomática de carrera agregó: “No recibo este premio a título personal, sino que con mucha humildad lo hago en nombre del Presidente de la República, Luis Abinader, y del Canciller Roberto Álvarez, a quienes agradezco por su voto de confianza al otorgarnos el inmenso honor de servir a nuestro país; lo hago en nombre de mi maravilloso equipo de la Embajada Dominicana en Jamaica, por su demostrado compromiso en dar siempre lo mejor, sin importar día ni hora; y en representación de mis colegas y un grupo de personas excepcionales que dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores entregan el corazón y ponen sus mejores capacidades para realizar un trabajo con excelencia en aras de promover lo mejor de la República Dominicana”.

Por su lado, Patricia De Moya, Editora en Jefe y Presidenta de Mercado Media Network, afirmó que todos los galardonados «simbolizan el orgullo de nuestra tierra y lo mejor de nuestro país. Nos inspiran, nos enorgullecen y nos hacen presumir porque todos ellos son The Best of DR».

La alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, Carolina Mejía, fue también parte importante del evento, y junto a Patricia De Moya entregó los reconocimientos a las instituciones y personas aliadas a la ciudad de Santo Domingo, recayendo estos reconocimientos en Planeta Azul, Diego Freire; Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, General José Luis Frometa; Fideicomiso Dominicana Sostenible, Armando Paíno Henríquez; Grupo Read, Eduardo Read; Banco BHD, Luis Lembert; ARS Futuro, Beatriz Berroa; Grupo Vimenca, Víctor Virgilio y Giselle Méndez; DOMICEN, Stefano Pieroti; y GB Energy Texaco, Jesús Summo.

Dentro de los reconocidos en el renglón “Dominicanos Destacados en el extranjero”, se encuentran: Raylin Díaz, Linedy Genao, Giannina Azar, Mariela Encarnación y Angie Martínez. El gran premio The Best of The Best recayó en José Miguel González Cuadra por el Proyecto de CCN “Orgullo de mi Tierra”.

Es pertinente señalar que desde que la abogada internacionalista y diplomática de carrera, Angie Martínez, asumió como Jefa de Misión en Jamaica, se ha destacado por presentar importantes resultados y logros diplomáticos que han marcado la diferencia y la han hecho merecedora de importantes premios, reconocimientos y del respeto expreso de la sociedad dominicana.

En noviembre del 2022 resultó ganadora del Premio a la Excelencia de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), en la categoría «Embajadora Destacada 2021-2022», en donde se le reconoció por su liderazgo y demostrado compromiso en dinamizar y seguir fortaleciendo las relaciones comerciales y diplomáticas entre la República Dominicana y Jamaica, destacándose el crecimiento del 39 % en las exportaciones hacia Jamaica durante el año 2021, superando con creces la meta de exportación planteadas.

En diciembre de 2022

La prestigiosa revista Forbes la incluyó en su ranking de las 50 mujeres más poderosas de la República Dominicana «por su trabajo y dedicación, generando un impacto positivo en la sociedad y constituyendo un ejemplo de inspiración para futuras generaciones».

De la igual manera, la revista Factor de Éxito, la reconoció en los años 2022 y 2023 como una de las 50 mujeres factores de éxito en la República Dominicana «por su liderazgo femenino e impacto en la sociedad dominicana».

En el año 2021 ya había sido declarada «Orgullo Latinoamericano» por el Blog del Programa de Influencers Hispanos de Cisión Global y PRNewswire, y más recientemente en el mes de marzo del año 2023, la revista Dinero Mujer la incluyó en el ranking de las 40 mujeres maravilla de la República Dominicana «por su impacto en el desarrollo económico y social de la República Dominicana».

Para la gala de premiación la diplomática eligió un atuendo que representaba también lo mejor de la República Dominicana. En un gesto de apoyo al talento local, y en sororidad con la mujer dominicana, el vestido fue confeccionado por la presidente del Instituto de la Moda RD (InmodaRD), la aclamada diseñadora dominicana, Isabel Reynoso, quien dado que el evento se enmarcaba bajo el tema «Caribbean Chic», creó un vestido en degradaciones de azules que evocaba las aguas del Mar Caribe y el distintivo color de nuestra piedra nacional, el Larimar.

Además, las hermosas joyas de Larimar que complementaban el atuendo fueron diseñadas por la talentosa artista dominicana, Laura Tosato.