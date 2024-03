Entre las medidas preventivas están revisión del aceite, luces y neumáticos, así como incluir un botiquín de primeros auxilios y las herramientas básicas

Cuando recientemente me hablaron sobre mecánica 101 me vino una “ecuación” a la cabeza, sin embargo, me pareció interesante. Cuando te adentras en este mundo te das cuenta que no es tan difícil como parece. Eso fue lo que pasó durante un taller impartido por Juan José Mella, coordinador de Autos Sura, quien además de la teoría nos llevó al terreno a inspeccionar un vehículo como medidas preventivas en esta Semana Santa, que ayudan a prevenir el deterioro del vehículo y evitar accidentes.



En el encuentro, que organizó Seguros Sura, Juan José destacó entre las medidas preventivas la revisión de los fluidos. “Es importante revisar con frecuencia los fluidos de la unidad, ya que estos son fundamentales para el funcionamiento de los diferentes componentes del vehículo”.



Para ello, comprueba que los líquidos estén entre el mínimo y máximo recomendado. Revisa el aceite, el líquido de refrigeración, el de dirección, el de frenos, el limpiaparabrisas y el agua. Si ya es tiempo de hacerle el cambio de aceite al motor, será mejor que lo hagas antes de partir.



¿Ya chequeaste tu aceite?



Según Juan José, el aceite debe ser sustituido cada 10,000 kilómetros para un vehículo de uso personal, o seis meses después del encendido.



Para que la medición del aceite se haga de manera correcta, “se necesita que el auto tenga al menos unos 15 minutos de reposo, así todo el fluido que se encuentra en las cámaras interiores del motor reposa en la parte interior, y hay una mejor interpretación del consumo de aceite”.



Pero, no sólo eso, también señaló que se hace un procedimiento incorrecto al medir los fluidos con la varilla.“Lo correcto es extraer la varilla y limpiarla; luego se vuelve a colocar y, es ahí, cuando sale la medición”, manifestó Juan José.



Monitorea tus neumáticos



Según el experto, es importante monitorear constantemente el estado de los neumáticos y su presión, porque si te enfrentas a una anomalía en la carretera se puede resistir mejor. “Cuando tenemos la cantidad de aire adecuada, se consume menos combustible; cuando es de menos, el vehículo es más pesado, y cuando tiene de más se torna en forma de huevo y la banda del rodado hace menos contacto con el piso, lo cual afecta la distancia frenado”, explicó Juan José.



Caducidad de los neumáticos



Además, invita a verificar la fecha de fabricación del neumático. “Tiene cuatro dígitos. Los dos primeros dicen la semana en que fue fabricado y los dos siguientes, el año. El neumático solo tiene cinco años de vigencia después del primer uso”, señaló.



“Si hay uno deteriorado, al someterlo a un gran estrés, es posible que se desfragmente o explote. Es un caucho que no es lo suficientemente fuerte por un tema de caducidad”, advirtió.



Dirección y amortiguadores



La suspensión y el sistema de dirección quizás no es tan fácil de revisar en casa, pero un mecánico puede decirte si todo está en orden. Igualmente, al conducir te puedes dar cuenta si los amortiguadores o la dirección están fallando.



Limpiavidrios



Aunque por lo regular la gente opta por agua, Juan José dijo que no es recomendable, porque tiene muchos minerales y tiende a obstruir. Lo ideal es comprar el líquido especial que ayuda a remover cualquier tipo de suciedad.



El buen estado de las luces y las baterías



Las luces son fundamentales para tomar la carrera. Es esencial que le des una miradita antes de partir. Asegúrate que estén en buenas condiciones y limpias.



Si tus baterías están en buen estado y no necesitan cambio, asegúrate de llevar pinzas y saber cómo usarlas ante cualquier falla en medio de tu viaje.



Verifica esos frenos



Si al frenar hay ruidos, es hora de una revisión, indicó el experto. En ese caso hay que verificar si las pastillas y discos están en buen estado, dado que son esenciales para que el sistema de frenos funcione.



Herramientas y botiquín de primeros auxilios



Para poder reparar pequeñas averías que se pueden producir en nuestro vehículo, el experto de la industria automotriz Juan José Mella indicó que necesario llevar una serie de herramientas y repuestos, que son: goma de repuesto, elevador o gato, llave, linterna, extintor y triángulo, adecuada para poder realizar el cambio de dicha rueda. Así mismo, un botiquín de primeros auxilios.