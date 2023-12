Anuel AA descarga su furia contra Arcángel y lo amenaza

Anuel AA le respondió a Arcángel tras la tiradera de ‘FN8’ en la que lo tilda de delator, lo acusa de pedófilo y hasta lo señala de drogadicto.

A través de sus historias de Instagram, Emmanuel Gazmey Santiago​ publicó una imagen en la que aparece Arcángel “identificado” como uno de los miembros de “El cartel de los sapos” con la intención de compararlo con un “chota”, adjetivo coloquial que se usa para describir a una persona chismosa.

Además, en otra storie subió una foto en la que ambos aparecen juntos acompañado con un intimidante mensaje.

“Mírate ahí Arcángel, sacando el dedo del gatillo, el que usas pa’ meterte por c*** y pa’ señalar chotiando (delatando). Será que nunca en tu vida has agarrao una pistola, pero mírenlo, sacando el dedo del gatillo porque sabe que está al lado del diablo”, señala en principio el texto que escribió Anuel AA.

“Se creía malo cuando andaba conmigo. Tú eres chota (soplón) (…) Yo siempre he andado con diablos y he sido uno, y ni tú, ni los tuyos, nunca han tenido, ni van a tener los cojones de tener los problemas que he tenido”, añadió el famoso.

Asimismo, Emmanuel asevera que Arcángel tiene varios policías frente a su casa con la intención de protegerse. No obstante, el intérprete de ‘Secretos’ aseguró que sus diferencias con él no trascenderán al punto de afectar a su familia.

Igualmente, el exnovio de Karol G expresó que no tiene miedo de volver a la cárcel por “romperle la cara” a Austin Agustín Santo, nombre de pila de Arcángel.

“Yo ya he hecho tiempo estúpido, yo no lo tengo miedo a la prisión, eso son ustedes. A ti sí que no te va a salvar ni los policías”, expresó contundentemente el trapero de 31 años.

Anuel AA recuerda el pleito de Arcángel con Cosculluela

Por si fuera poco, Emmanuel subió parte de una antigua entrevista en la que Cosculluela aseguró que iba a golpear a Arcángel luego de haber tenido fuertes diferencias.

En este sentido, Anuel AA dejó entrever que enfrentaría físicamente a su adversario en cualquier lugar. “Hasta en los aviones le meto en la cara”, enfatizó el cantante.

Vale recordar que, en 2010, Cosculluela y Arcángel protagonizaron un enfrentamiento que todavía se comenta en las redes sociales, pues el momento quedó capturado en video y publicado en YouTube.