¿Cómo comenzó la enemistad entre Arcángel y Anuel AA?

El cantante puertorriqueño Anuel AA protagoniza una disputa con el reguetonero Arcángel. Los mensajes directos en redes sociales descalificándose mutuamente suben cada vez más de nivel, al punto que Arcángel estrenó una canción «tiradera» para Anuel AA.

Pero, ¿Cómo comenzó el conflicto entre Arcángel y Anuel AA?

Este conflicto entre Anuel AA y Arcángel tiene ya varios meses. En febrero de este año ambos tuvieron un intercambio de palabras en el que Anuel AA aseguró que Arcángel era un artista del pasado.

“Nos inspiraste, a Bad Bunny, a mí también me inspiraste; no hay que seguir repitiéndolo. Claro que nos inspiraste, si fuiste un fenómeno; estúpido”, dijo Anuel AA en contra del reguetonero.

Ante esto, Arcángel respondió: “Envidiarte a ti, que tú te la pasas diciendo que te tienen envidia. Cómo yo voy a envidiar a una persona que no tiene dicción, que no sabe ni hablar, escribir menos. ¿Qué se te puede envidiar a ti?, ¿dinero? Dinero lo tiene todo el mundo aquí”, dijo Arcángel.

Y para finalizar Arcángel advirtió a Anuel AA: “Si te pones bruto te desaparezco de la faz del género urbano”.

Se dice que uno de los motivos de la disputa entre ambos artistas se debe al conflicto legal que sostuvo Anuel AA con su exmanejador Frabián Elí Carrión, quien se dice que es cuñado de Arcángel. Carrión acusó a Anuel AA de incumplimiento de contrato.

¿Qué le dijo Anuel AA a Arcángel?

En un post en su cuenta de Instagram, Anuel descalificó el éxito de Arcángel, asegurando que debe esperar a que Bad Bunny lo invite a sus conciertos.

“Mañana concierto sold out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera. Y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas. Tranquilo que ya mismito te lleva pal dealer brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma nada más cuando tú llegas para que no te sientas mal”, escribió en su cuenta de Instagram.

Luego Arcángel le respondió:“¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ah, y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo terminé mi gira, tú cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”, expresó Arcángel

Tras este mensaje, Arcángel lanzó su nueva tiradera denominada FN8, que significa «Feliz Navidad 8«, que va dirigida a Anuel AA.

“Los joyeros te han cogido de pendejo, cobrándote de más y poniéndote diamantes fake. Tú eres un simple pendejo que tiene delirio de matón. Real hasta la muerte, cabrón, tú no eres real. Tus últimas canciones son de inteligencia artificial. Y he mentira que tú lo que tienes es una enfermedad. Y he mentira, tú no eres calle, no corre a na. No es mentira, yo tengo los datos de tu verdad”, dice parte de la canción.