Anuel AA presenta las pruebas de que Karol G «aún lo ama»

Hace rato que el público no era testigo de una nueva polémica sobre Anuel AA y Karol G. Terminaron en el 2021, pero en la actualidad aún siguen dando de qué hablar, específicamente por sus relaciones sentimentales.

En junio del año pasado, la colombiana y su compatriota Feid confirmaron su relación luego de tantos rumores. Un mes después, lo hacía el reggaetonero, quien presentó a su pareja, la venezolana Laury Saavedra.

En ese sentido, el polémico romance de ambos siempre ha sido un tema de conversación, sobre todo por los constantes ataques del puertorriqueño al actual novio de «La Bichota».

Una vez más, el antioqueño no se salvó y en esta ocasión, fue provocado por un inofensivo comentario sobre sus gustos musicales.

¿Qué dijo Feid?

En una reciente entrevista que compartió el intérprete de «Classy 101», con su colega Young Miko para el medio Complex, ambos tuvieron que dar su opinión sobre cuál sería (a su juicio), la mejor canción trap latina y, juntos afirmaron que, era «Diles» de Bad Bunny, Farruko, Ozuna, Arcángel y Ñengo Flow.

Cabe recalcar que, en esa misma conversación, el reggaetonero admitió que, su «persona especial» es Karol G, su novia. Esto desató un sinfín de lindos comentarios sobre la pareja.

«Tu mujer me ama» dice Anuel

El comentario parece no haberle gustado a Emmanuel Gazmey (Anuel), pues usó sus historias de Instagram para decirle «sus 4 verdades» al colombiano.

«Mi amol. Anonimus ¿Cuál es el mejor trap de todos los tiempos? jaaaajaaa”, escribió el boricua mientras de fondo sonaba «Esclava» la cual grabó junto a Bryant Myers, Almighty y Anonimus.

Como es de costumbre, Gazmey no pudo dejar a un lado a su exnovia, por lo que de manera contundente confirmó que la cantante de «Amargura» aún está interesada en él.

«Tu mujer me ama, cabr*n», señaló el artista en una publicación en la misma plataforma digital. Entre tanto, no dejó pasar por debajo de la mesa lo expresado por el ‘Ferxxo’.

«Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión no nos importa un bich* con el bigote ese de merenguero cabr*n. Tu opinión no va a confundir a nadie», sentenció.

No es la primera vez que el cantante de «Medusa» entra en una disputa con su rival. En diferentes ocasiones, Anuel lo ha ofendido y ha reiterado que, todavía sigue mandando en el corazón de la antioqueña.