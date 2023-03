Aquella Tania Báez enamorada, antes del video de la polémica

Quizá la propia Tania Báez no se imaginaba el revuelo que generaría con su reciente reflexión sobre las parejas y las relaciones. Debates en todos los espacios top de la radio nacional, la respuesta de sus dos ex esposos y casi una semana con su nombre siendo tendencia gracias a los centenares de tuits con posturas con contra, con calificativos como «clasista» y «cosificadora», y a favor de su postura en la ‘twitósfera’ dominicana.

Tania Báez aconsejó a las mujeres que nunca se involucren con alguien que esté «por debajo» de ellas «ni social, profesional, emocional ni financieramente (…) Porque cuando tu pareja está por debajo de ti en todos esos escalafones; lo que tú instintivamente tratas de hacer es salvarlo, rescatarlo. ¿Y qué pasa contigo? Te vas a ese nivel».

El debate sobre la pertinencia de los comentarios de Tania Báez en el video parece no desvanecerse aún. Y se caldea al navegar un poco por la web y encontrar testimonios de ‘otra’ Tania Báez. Una que, enamorada, ofrecía declaraciones que podrían interpretarse distan mucho de su última y polémica reflexión. Dicen que Internet no perdona y, solo buscando un poquito, se encuentran testimonios. Sean los lectores los que juzguen.

Dijo la Tania Báez de los 80…

En el 86, Tania Báez residía en Miami junto a su entonces esposo, Carlos Alberto Fatule, quien era el «showman» de la televisión hispana en Estados Unidos. Era un momento de pausa de sus anteriores experiencias en comerciales y en su exitosa conducción de «Viva la Juventud», donde la joven Tania descubría su novel maternidad.

Entrevistada en esa época por Rafael Edmundo «Mundito» Espinal, Tanía Báez hablaba de su relación y de su etapa en EEUU.

-Mundito: ¿Dicen que aquí las mujeres pierden el apellido cuando se casan»

-Tania: «Es verdad. Yo tengo un permiso de permanencia y en todos mis papeles, en todos lados, yo soy Tania Fatule. Yo aquí no tengo nada ni de mi papá ni de mi mamá».

-Carlos Fatule: «Yo le regalé un carro a ella, y el carro salió a nombre de Carlos Fatule. No sale a nombre de ella».

-Mundito: Porque aquí la mujer no es gente…

-Tania: Absolútamente. Vamos a luchar en contra de eso.

Años más tarde, ya pegada en la televisión, en 2004 Tania y Carlos Alfredo sorprendían a la sociedad dominicana al confirmar en un comunicado, enviado a la prensa, la culminación de su matrimonio, después de 18 años juntos. Las razones de la separación nunca se dijeron en ese comunicado, salvo que fue una separación «amistosa, donde prevalece el cariño y el respeto, y sobre todo, el interés de que en el devenir de esta situación podamos cumplir exitosamente la hermosa misión de seguir siendo los padres que nuestras hijas merecen».

Tras el último video de Tania Báez, Carlos Alberto Fatule se limitó a responder. «Cualquiera dice la verdad, pero yo no. Yo soy un caballero».

Cualquiera dice la verdad pero no, yo soy un caballero. — Carlos Alfredo F. (@carlosfatule) March 27, 2023

El segundo amor

Años después, y ya siendo una figura de la televisión y con un andar en áreas como conferencista transformacional, el empoderamiento y el liderazgo. Tania Báez encontraba de nuevo el amor… en su entrenador personal.

Francisco (Francis) Jiménez, con quien Tania contrajo matrimonio en 2012, era, en palabras de la propia Báez, un hombre «maravilloso» por el que «valdría la pena apostar y lo haría cien veces».

Así se lo confesaba a Ingrid Gómez en su programa «Mujeres al borde».

-Ingrid Gómez: Le preguntaba si valió la pena arriesgarse y enfrentar la opinión pública y de mucha gente que incluso te quería, que no quería apostar a Francis y tú sí.

-Tania: Valió la pena. Aboslútamente. Lo volvería a hacer mil veces. Yo creo que al final hubo más ruido que..

-Ingrid Gómez: Que si era muy joven, que si ganaba menos…

-Tania: Y sí, ganaba menos. Mucho menos que yo.

-Ingrid Gómez: Pero, ¿qué tu viste allí?

-Tania: Yo ví el potencial que yo creo la mayoría, incluso hasta él mismo, no había visto. Yo ví un hombre muy seguro, muy inteligente. Formado, con carrera, con maestría, pero que no estaba aplicando nada de eso. Y, como buena ‘coach’, lo puse de frente…»

A principios del 2022, Tania Báez daba conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que llevaba 7 meses separada y tres meses divorciada de quien fuera su novio por ocho años y luego su esposo desde el 23 de septiembre de 2012

Tras el último video de Tania Báez, Francisco Jiménez respondió. «He aprendido tantas cosas… que de verdad prefiero dejar en ‘ignorado’ todo aquello que no me aporte… que bueno que superar la cosas malas… no cargar en la espalda cosas que duelen.. es la mejor forma de predicar con el ejemplo… increíble ver cómo gente “feliz” es capaz de continuar dañando al que solo decide vivir. Bendiciones…es todo lo que envío a aquel que me toma en cuenta…tanto para bien como para mal»

Tania, de nuevo enamorada

Cabe destacar que, semanas antes del polémico video, Tania Báez anunciaba que a sus 57 años de edad estaba de nuevo enamorada y que la relación llevaba un año, aunque resaltó la discreción del hombre, a quien no cree que vaya exponer por el momento «por respeto a él».

De la nuueva pareja, sólo se sabe que se llama Gustavo G. Así se lo confesaba a “impresionantemente hermoso, noble, y sobre todo para mí es importante que tiene un alto sentido del valor de la familia (…) “Siento que es la relación más equilibrada y más sana que he tenido y voy a ir hasta donde el corazón me lleve con ella”.

Así se lo confesaba a Luz García en su programa «Noche de Luz«.

En esa misma entrevista, Tania Báez confesaba que hoy superaba una etapa donde «el ego la venció». Ahora con esta nueva relación, seguro sus fanáticos esperan que ni el ego ni el desamor vuelvan a pasarle factura.