Arcángel no le da respiro a Anuel e insinuó que su novia "era un macho"

Desde hace varias semanas, la guerra entre Anuel AA y Arcángel se ha intensificado, y es que, ninguno de los dos saca la banderita de paz y han decidido lanzarse fuertes dardos a través de la música.

Comenzó ‘Papi Arca’ con FN8, un “villancico” en el que le da hasta con todo a su colega. Por su parte, la tiradera para Arcángel, Glock, glock, glock, fue la herramienta del «bebecito» para contra atacar a su «archienemigo».

El ‘Doble A’ asegura que, el reggaetonero no tiene tantas visualizaciones en sus canciones, así como las tiene él en las diferentes plataformas de streaming de música.

«Soy mejor que tú, los números no mienten (…) Tú ere’ un gángster de rede’, habla la mi**da que tú quiera’ (…) Solo has tenido un álbum número uno en Billboard y has tirado veinte», se pude escuchar en la canción.

Aunque Arcángel se carcajeó a través de sus historias en Instagram, burlándose de su paisano, quiso ir más allá y sacó otra letra que forma parte de la saga de rivalidad que existe entre ellos, titulada “El Narcan”.

“Amárrate las bota’, hijo ‘e la gran p***, en esta vine suelto. En la Biblia dice que honre’ a tu padre y yo soy tu pai, tú saliste por el bicho mío. Yeih, sigan meneando los pompones, se los dije, que iban a caerse si pa’ mí se pone”, se escucha en el tema.

En la ‘tiraera’ también le habla de los Premios Grammy, los conciertos que no ha cancelado y también salió salpicada su actual novia, la venezolana Laury Saavedra, a quien atacan en las redes sociales, pues aseguran que tiene rasgos masculinos. El estadounidense se valió de la ocasión para decir barbaridades sobre la criolla.

“De Puerto Rico a Alcatraz, la jeva tuya hay que mandársela al cirujano pa’tras. Y la ética que tú ronca’ en canciones ¿dónde está? Ah verdad, ‘ta chingando con la perla esa infectá’. Uh, te vas pal’ ataúd, tu mujer tiene cara de que lo tiene más grande que tú. En PR saben lo puerquito que eres tú, toa’ las mujere’ que les metes terminan botando pus”, le dice Arcángel al artista, sin duda alguna, un golpe muy bajo para el reggaetonero.

Anuel y su actual novia, la venezolana Laury Saavedra

Sin embargo, todo es producto de los comentarios previos que hizo el intérprete de “Mejor que yo” sobre la familia de Austin Santos (nombre real de ‘Papi Arca’). En su tema “Glock, Glock Glock”, el puertorriqueño aseguró que, su enemigo y su madre Carmen Rosas Santos son unos “chotas”.

Entre tanto, acusó a ‘La Maravilla’ de haber botado de su casa a su fallecido hermano Justin Santos, por apoyar su música. Sobre su mujer, recordó que ella tiene un hijo con el reggaetonero Nicky Jam, el cual ha estado criando Austin.