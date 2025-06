Santo Domingo.- La Dirección de Educación y Formación Artística Especializada (DEFAE), con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), reconoció este lunes al destacado escritor, narrador, actor, ensayista y asesor de Arte y Cultura del Poder Ejecutivo, Giovanny Cruz Durán, con el título de Estudiante de Honor de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD).

El homenaje, lleno de emoción y profundo respeto, se realizó en el lobby oeste de la Galería Nacional de Bellas Artes, encabezado por la maestra Marinella Sallent, directora general de la DGBA. Además, asistieron Gamal Michelén, viceministro de Patrimonio Cultural; el actor y director de teatro Mario Lebrón, y otras autoridades culturales, familiares, amigos, colegas, estudiantes y docentes para celebrar la trayectoria de uno de los nombres más sobresalientes del teatro dominicano.

“No solo estamos reconociendo a un artista excepcional, sino también celebrando la fuerza del arte para marcar caminos, inspirar generaciones y elevar la vocación educativa de nuestras instituciones”, expresó Sallent. “Este reconocimiento lo celebramos con alegría, porque, con su trayectoria, él también honra a esta escuela. Nos recuerda por qué existimos. Nos recuerda que formar artistas no es solo enseñar técnicas, sino sembrar sensibilidad, pensamiento y sentido de país”, agregó.

También, Gamal Michelén ofreció unas cálidas palabras pidiendo a Dios las bendiciones “para que estés con nosotros muchos años más”. “Hay Giovanny para rato, y eso es lo que estamos esperando todos”, declaró.

Durante el acto, Cruz Durán, visiblemente conmovido, agradeció el gesto con palabras emotivas, recordando su paso por la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), compartiendo algunas anécdotas y reafirmando su compromiso con las nuevas generaciones de artistas.

“Tratar de negar las emociones que este preciso instante me produce sería inútil. Además, ¿por qué hacerlo? Prefiero agradeceros este homenaje que es especial en sí mismo, y lo es también por el momento en que llega”, dijo el autor de múltiples obras de enorme valor y miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua.

“Una gran parte del tiempo que me queda en este plano de la existencia, donde apenas he cumplido mis primeros 71 años, la pasaré recordando y agradeciendo este homenaje. ¡Y hay Giovanny para rato!”, afirmó mirando a sus hijas, Fiora y Renata, quienes no podían detener las lágrimas de la emoción. Además, dio las gracias a los titulares de la DEFAE y la ENAD, Elvis Guzmán y Rafael Morla, respectivamente, por la gestión para que se llevara a cabo este reconocimiento.

Como parte del tributo, se presentó un fragmento de su obra “El último personaje de Cecilia B”, dirigida por Fausto Rojas, director de la Compañía Nacional de Teatro, con las actuaciones de Nileny Dippton y Wilson Ureña. La escena, interpretada con gran fuerza emocional, fue uno de los momentos más destacados de la jornada.

Datos del homenajeado



Giovanny Cruz Durán, hijo de Moca, dramaturgo, narrador, poeta, guionista, maestro, actor y director, es un referente del teatro dominicano y latinoamericano.



Autor de más de cincuenta obras teatrales y director de más de 30, ha interpretado a numerosos personajes a lo largo de su carrera profesional. Sus obras se han presentado en República Dominicana, París, Madrid, Barcelona, Costa Rica, Moscú, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Argentina, Miami, Venezuela, Nueva York y Boston. Ocupó el cargo de viceministro de Creatividad y Participación Popular del Ministerio de Cultura.



Como escritor, ha cultivado el teatro, el cuento, la poesía y la novela. Entre sus obras destacan los cuentos “Los cuentos del otro” (2012), los dramas “Teatro intenso” (2015) o “Sobre ángeles y demonios” (2006) y las novelas “Carrusel de duendes, difuntos y olvidados” (2015) y “La parca que espera en el camino” (2016). Asimismo, es autor de los guiones de cine “Un café en la calle El Conde”; “Amanda; El diablo ya no vive aquí” y “Juana la vegana”.



Ha sido galardonado con el Premio Casa del Escritor Dominicano (1994), el Premio Nacional de Dramaturgia (en dos ocasiones), y el Premio Anual de Cuentos. Además, ha obtenido premios como director, actor y productor teatral.



Este reconocimiento de Bellas Artes a Giovanny Cruz Durán no solo honra su legado personal, sino que también destaca el compromiso de las instituciones culturales dominicanas con la exaltación de sus figuras más representativas y la promoción del arte dramático como parte esencial del patrimonio nacional.