Cardi B se separa de Offset luego de "una señal" y regresa a la soltería

Cardi B confirmó su separación de Offset y su regreso a la soltería después de que ella dejara de seguir al rapero en Instagram, que la semana pasada levantó sospechas entre sus seguidores.

«He estado soltera desde hace un minuto», dijo Cardi B durante una transmisión en vivo, donde confesó que había sentido miedo de dar a conocer la noticia. «Pero yo siento que hoy ha sido una señal. La última vez que entré en vivo quería decírselo, pero no sabía cómo hacerlo».

Cardi B confirms that her and Offset are no longer together, and that she has been single for a while now 👀 pic.twitter.com/JZ4FNrtXxk