Jack Nicholson tiene actualmente 86 años. A diferencia de colegas suyos, como Clint Eastwood (93 años), se retiró del plató. Eso mismo hizo hace 20 años Gene Hackman, quien actualmente tiene la misma edad de Eastwood.

Su retirada de la pantalla fue en el 2010. Su última aparición fue en ¿Cómo saber si es amor? (How Do You Know), coprotagonizaba junto a Owen Wilson, Reese Witherspoon y Paul Rudd (Ant-Man).

Después de eso se ha negado rotundamente a volver a rodar.

Fue Batman con Tim Borton, protagonizó El resplandor, de Stanley Kubrick.

Con Jessica Lange en El cartero llama dos veces

Se ha dicho que el protagonista de El cartero llama dos veces, tenía principio de Alzheimer.

Sin embargo el tiempo ha discurrido y de Pascuas a San Juan da señales de sí.

Asiste a un partido de los Yankees. O como hizo también en abril, reapareció en el Crypto.com, el pabellón de Los Angeles Lakers, donde esa franquicia se enfrentaba a los Memphis Grizzlies.

Jack Nicholson en Atrapado sin salida (1975)

Nicholson es el actor que más nominaciones a los Premios Oscar ha tenido, con un total de doce. De ellas ha ganado tres estatuillas, por mejor portagónico en Atrapado sin salida y Mejor… imposible y una como actor de reparto en La fuerza del cariño.

Cuando en noviembre de 1975 salió Atrapado sin salida, de Milos Forman, protagonizada por él, con Louise Fletcher y Dany DeVito, se enteró que su hermana June en realidad era su madre.

El ahora abuelo de cinco nietos, tiene seis hijos. De ellos Ray es el más cercano.

Nicholson fue visto en abril, tras año y medio sin noticias suyas.

Fue filmado y fotografiado en el balcón de su casa de 10 millones de dólares, en Mulholland Drive, en Beverly Hills. Estaba disfrutando del aire mañanero.

Se sabe que en el barrio, Nicholson demolió el bungalow de su vecino Marlon Brando, que compró por casi 4 millones de dólares tras la muerte del actor, en 2004.

Jack Nicholson es dueño de una colección de arte que incluye obras de Matisse, Warhol y Picasso. Se ha estimado que la colección vale más de 100 millones de dólares.

Nicholson, como el Guason, en Batman, dirigido por Tim Burton

Cuando el popular actor se retiró, tras rodar 66 películas, su fortuna total se calculaba en 240 millones de dólares.

Muchos le han ofrecido decenas de papeles. Siempre él ha desistido.

Hace tiempo decidió que no iba a morir trabajando. En una entrevista en The Sun dijo: “Te pones viejo, cambias…», y agregó sobre estar en el set de filmación: «No lo disfruto, así de simple”.

Nicholson está cómodamente sentado en la historia del cine. No quiere más.

En un podcast que lleva por título WTF with Mac Maron, éste confesó que un amigo suyo había ido a hablar con Nicholson para que apareciera en una película. El actor respondió: «No quiero hacerlo. ¿Sabés lo que hice hoy? Me senté debajo de un árbol y he leído un libro».