Clara Chia le roba otro hombre a Shakira y no es Gerard Piqué

Email it

Clara Chia Martí sigue haciendo de las suyas al colmar aún más la paciencia de Shakira, ya que aparte de haberse llevado a su ex pareja, la joven también se ha llevado uno de los hombres de confianza que la cantante tenía en su casa en Barcelona, España.

El dolor de cabeza que siente Shakira con Clara Chia Martí no dejará de cesar por un tiempo. Y es que a la jóven de 23 años no le bastó con quitarle a su ex pareja, sino que también se ha llevado consigo a su distinguido chef personal, que también ha traicionado a la intérprete de Loba.

Según han reportado varios medios españoles, el antiguo chef personal de la cantante le habría puesto de excusa de que iba a renunciar para abrir un restaurante. Sin embargo, Milan, el hijo mayor de Shakira y Piqué, le notificó a su madre que el cocinero ahora está instalado en la casa en dónde su padre reside con Clara Chia.

Es importante resaltar que la casa en el dónde el ex futbolista español reside con su nueva pareja, es la misma casa en dónde anteriormente residía con la intérprete de La Bicicleta.

De esta manera, Clara Chia sigue haciendo de las suyas. Principalmente porque este chef personal era muy querido por Shakira. Ella estaba completamente acostumbrada a la forma en que él le preparaba sus comidas tanto a ella como a sus hijos.

Shakira se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán, tras el estreno de su sesión con el productor argentino Bizarrap, en dónde lanzó duros dardos contra el padre de sus dos hijos y su jóven y nueva pareja, haciendo comparaciones materiales en dónde ejemplifica que ella es muy superior a Clara Chia.