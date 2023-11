Critican a Luis Miguel por besar en la boca a una niña en pleno concierto

La gira de Luis Miguel no está exenta de polémica. Luego de estar varios años alejado de los escenarios, el «Sol de México» decidió reencontrarse con los fans y han sido muchas las controversias que ha protagonizado en este tour. La polémica más reciente se debe al hecho de que Luis Miguel besó a una niña del público, lo que ha desatado miles de críticas en redes sociales.

Durante uno de sus conciertos en México, el cantante se acercó a una familia que estaba en primera fila. Los padres alzaron en brazos a una niña pequeña, de unos cuatro años de edad aproximadamente, para que el cantante la saludara.

Sin embargo, ocurrió una situación que ha generado críticas: Luis Miguel le dio un beso en los labios a la niña. Se interpreta claramente que el cantante no tenía intención de besarla en la boca sino en la mejilla. Pero al estirarse desde el escenario para alcanzar a la niña ocurrió el incidente.

¿Qué opinan los internautas del beso de Luis Miguel a la niña?

El video generó comentarios diversos. Algunos aseguran que Luis Miguel no tuvo la intención de darle el beso en la boca sino en la mejilla. “No quiso hacerlo de esa manera, simplemente no tuvo espacio en la mejilla, se estiró lo más que pudo y el resultado fue ese”, dijo un internauta en un comentario.

Otros criticaron duramente a Luis Miguel por esta acción. “Por qué no se lo dio en la frente si no alcanzaba?”, “En serio, que miedo la gente que justifica esto. Entonces les gustaría que a sus hijos los bese un adulto solo porque es famoso”, fueron algunos de los comentarios que dejaron algunos seguidores. Muchos usuarios pidieron no normalizar este tipo de actos.

Otros seguidores cuestionaron a los padres de la niña que permitieron que esa situación con Luis Miguel ocurriera.

Esta se suma a las muchas polémicas que ha enfrentado Luis Miguel desde que inició su gira. El cantante ha sido criticado por su cambio físico, la disputa legal que sostiene con la madre de sus hijos Aracely Arámbula, también se le criticó porque sus shows cada vez eran más cortos y le costaba cantar. A pesar de las críticas, Luis Miguel sigue adelante con su gira que se encuentra actualmente presentándose en Ciudad de México.