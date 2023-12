Critican a Raúl de Molina por sus declaraciones sobre Yailin y Tekashi

El conflicto entre Yailin La Más Viral y su pareja Tekashi 6ix9ine está en boca de todos durante estos últimos días debido a sus episodios de violencia y la detención de la dominicana. Una situación preocupante que genera diversas opiniones entre personalidades del entretenimiento, entre ellos Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes discutieron el tema en El Gordo y La Flaca.

Los presentadores del famoso programa de televisión mantuvieron un tenso altercado en plena transmisión, al tratar de ponerse de acuerdo con respecto a la solución que deben tomar ambos exponentes urbanos en sus conflictos de pareja.

Por una parte, Lili Estefan catalogó el romance de la dominicana con el rapero como una relación tóxica. Asimismo, sostuvo que Yailin ayuda de un profesional, por lo que sugirió que ambos intérpretes visiten una terapeuta para lidiar sus peleas.

Sin embargo, Raúl de Molina no le agradó la idea de su compañera, alegando que un especialista solo sirve para adquirir dinero sin ofrecer mucha ayuda.

El debate sobre Yailin y Tekashi en «El gordo y la flaca»

«Estoy de acuerdo con Tekashi, hace falta terapia. O sea, estos problemas que están teniendo no son normal, Raúl… Aquí hace falta terapia para los dos. Cuando estas cosas están pasando, uno tiene que saber poner una línea en medio, no verse, separarse, buscar ayuda profesional», comentó Lili Estefan.

Rápidamente, Raúl de Molina respondió. «Para Lili. Yo no sé si la terapia les va a ayudar en todo esto. Va a ir a una terapia, a contarle a una tercera persona el problema que tú tienes, si tú no cambias, no va a ayudar, perdóname», expresó De Molina.

«No es una tercera persona, es un profesional, un especialista», replicó Lili Estefan.

En ese momento, ambos presentadores no pudieron ponerse de acuerdo y se convirtió en un debate bastante tenso para todos, mientras ellos continuaban expresando sus puntos de vista, sin que ninguno de los dos aceptara cuál era una solución correcta.

“Un profesional que te va a cobrar 10 mil dólares para contarle un problema que se lo puedes contar a cualquier otra persona, perdóname, pero yo no lo haría”, exclamó ‘El Gordo’ en un tono molesto. Inmediatamente Lili le respondió: “Tú no crees en terapia, obviamente, pero para las personas que creen en terapia y han salido muy bien de terapia sí te pueden decir ‘a mí lo que me ayudó fue un profesional a organizar mi vida, mi mente y emoción’. Eso es importante”.

Para armonizar el momento, Raúl de Molina cambió el tema preguntando sobre el carro en el que se encontraba Tekashi el día que fue a buscar a Yailin cuando ella salió de la cárcel, mientras que Lili mencionó la preocupación de los fans por la bebé de la cantante.

Usuarios rechazan el comentario de Raúl de Molina con respecto a las terapias

Tras las declaraciones del conductor, muchos fueron los usuarios en las redes sociales se indignaron con él y manifestaron que Lili es quien tiene razón con respecto a la ayuda que puede ofrecer un terapeuta.

“Raúl muy poco profesional, la ayuda de un profesional de la salud mental es muy buena, que pena escuchar a Raúl hablar así”, “Estoy de acuerdo con Lili, pero también con Raúl, ella debe cambiar”, “Raúl me decepcionó con su comentario, si supiera cuántas vidas se pueden salvar al acudir a un profesional de la salud mental”, “Raúl debería ir a terapia también”, son algunos de los mensajes.