Critican la retaguardia de Yailin: "parece un remix de ciguapa y galipote"

Yailin La Más Viral no para de dar de qué hablar. A solo un mes de haberse sometido a una cirugía estética publicó unas fotos y un video en microbikini donde muestra su actual figura.

La exponente urbana usó su perfil en Instagram para compartir con sus 10.8 millones de seguidores una publicación tipo galería en la que se puede ver cómo quedaron sus curvas tras los retoquitos que se hizo.

En las dos fotos que colocó aparece posando en un camastro mientras toma el sol. Luce su diminuto traje de baño tejido en un jardín con piscina.

Sin embargo, lo que está causando más furor en las redes sociales es un clip que colocó de último en el carrusel. En éste se le ve lanzando el top de triángulos, sostenerse los senos y correr de espaldas. Dejando ver la tanga que lucía en su voluptuosa retaguardia.

“Muévete en silencio. Solo habla cuando sea hora de decir. Jaque mate”, fue el texto con el que ‘La Más Viral’ acompañó sus imágenes.

Las fotografías y el audiovisual las realizó en Casa de Campo, en República Dominicana, su “colaborador”, Tekashi 6ix9ine, quien no dudó en hacerse notar en sus redes sociales.

Las burlas a la retaguardia de Yailin

Como era de esperarse, muchos quedaron boquiabiertos al ver la retocada figura de Yailin. Sobretodo con el poco tiempo que salió de cirugía y con un ingreso al quirófano que ocurrió a casi cuatro meses de que su bebé con Anuel AA naciera.

Sin embargo, las críticas y burlas no faltaron en las redes sociales.

«Esa mujer no hace ejercicio solo come y bebe. Es bella por ahora, luego veremos», «Pobre patas, ya no aguantan un plástico más», «Y las patas de pollo para cuándo», «Pero q es eso parece un travesti», «Me van a disculpar y no es envidia pero parece el avestruz cuando lo persigue. Ella es muy bella no necesitaba exagerar tanto en su cuerpo», «Como deformarse el cuerpo a los 21, para mas información preguntarle a canillas de alcaravan playero» son algunos de los comentarios que le dejaron a Yailin en su publicación.

Incluso, algunos se fueron más allá y la llamaron «un remix de una Ciguapa (criatura mítica femenina que camina con sus pies vueltos al revés y embruja a los hombres) y un Galipote (personaje legendario dominicano que, según la leyenda, puede transformarse en distintos animales y succionaba sangre para obtener vida eterna).