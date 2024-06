La Comunidad del Caribe (Caricom) establecida mediante el Tratado de Chaguaramas en 1973, constituye uno de los diversos organismos de integración que existen en la región del Caribe. Compuesta por quince Estados miembros (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Monserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago) y cinco miembros asociados (Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, e Islas Vírgenes Británicas), su accionar se basa en cuatro ejes centrales: integración económica, coordinación de política exterior, desarrollo humano y social y seguridad.



En los últimos años ha ido tomando posiciones sobre diversos conflictos existentes en la región, especialmente en el caso Guatemala-Belice, Belice-Honduras, la situación política de Haití y el conflicto que enfrenta a la República Bolivariana de Venezuela con la República Cooperativa de Guyana por el Esequibo, un territorio de 159,542 kilómetros cuadrados con múltiples recursos naturales.



Durante el año 2024 las relaciones Caricom-Venezuela han tenido diferencias que se han manifestado en diversos comunicados como consecuencias de las posiciones asumidas por dicho organismo con respecto al conflicto del Esequibo en el que defiende la integridad territorial de Guyana.



En la Cuadragésima Sexta Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en Georgetown, Guyana del 25 al 28 de febrero y que fue presidida por el presidente de Guyana Mohamed Irfaan Ali, este organismo abordó el conflicto. Por un lado, se valoró la “disminución de las tensiones desde la Declaración Conjunta de Argyle del 14 de diciembre de 2023 y saludó la convocatoria de la primera reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Guyana y Venezuela y sus equipos técnicos en Brasilia el 25 de enero de 2024, como un paso positivo para reconstruir la cooperación entre los dos países”; pero a la vez se denunció “la importante actividad militar fronteriza venezolana” y se reafirmó el “sólido apoyo al mantenimiento y preservación de la soberanía y la integridad territorial de Guyana”.



El 3 abril y en cumplimiento del referéndum celebrado el 3 de diciembre de 2023 (Caricom rechazó su validez) en el que se consultaba a los venezolanos si estaban de acuerdo con la creación de un nuevo estado, fue promulgada la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo (39 artículos, cinco disposiciones transitorias y dos disposiciones finales) a través de la cual se crea un conjunto de mecanismos encaminados a la protección de ese territorio y a la creación del estado de la Guayana Esequiba.



Esta acción provocó la reacción de la Caricom que, en una declaración emitida el 8 de abril, consideró que esta decisión “ha ocasionado una escalada inaceptable de tensiones entre ese país y la República Cooperativa de Guyana y ha amenazado con socavar la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”. Consideró que al dar ese paso Venezuela actuó “de manera unilateral, precipitada y potencialmente peligrosa”. Culmina la declaración con un llamado a Venezuela “a abstenerse de realizar nuevas acciones que obstaculicen la paz y la estabilidad regional y hemisférica, al diálogo y la adhesión al derecho internacional como los únicos caminos viables para lograr una solución justa y duradera de los problemas en cuestión y exigiendo paciencia y calma, y el fin de posibles acciones unilaterales y agresivas”.



Por su parte el gobierno de Venezuela emitió una declaración a través de su Cancillería en la que considera la acción de la Caricom como “injerencista… donde se expresan opiniones imprecisas y falsas sobre la Ley orgánica producto de una absurda política de solidaridad automática incapaz de corregir la actitud hostil, ilegal y depredadora de Guyana”. Considera que es “preocupante que la Caricom haya obviado durante casi una década, las constantes violaciones al Derecho Internacional por parte de Guyana, que de manera ilegal e ilegítima dispuso de un territorio que no le pertenece”.



Del 23 al 24 de mayo de 2024 se celebró en Roseau, Dominica la Vigésima Séptima Reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias (Cofcor) de la Comunidad del Caribe (Caricom). En el encuentro se abordó el caso de la disputa Guyana-Venezuela y el bloque de integración criticó que Venezuela “continuó su postura agresiva hacia Guyana” y “tomaron nota de las preocupaciones de Guyana por el continuo fortalecimiento militar de Venezuela en la frontera entre los dos países”. Al igual que las demás declaraciones anteriores, subrayaron su apoyo “al mantenimiento y preservación de la soberanía y la integridad territorial de Guyana”.



La declaración elevó la tensión con Venezuela que respondió con un comunicado criticando la posición de Caricom la cual en su visión “pretende aupar la matriz maliciosa y tergiversada de presentar a Venezuela como una nación agresora. El gobierno de Venezuela lamenta la posición parcializada de la Caricom y recuerda a este organismo las continuas acciones belicistas propiciadas por Guyana al forjar alianzas con entes militares y de inteligencia como el Comando Sur y la Agencia Central de Inteligencia”. Finaliza el comunicado instando a Guyana “a no desviarse por los derroteros de la confrontación y a cumplir con la única vía posible para la solución práctica y satisfactoria de la controversia sobre la Guayana Esequiba, que no es otra que el proceso de diálogo directo, establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento vinculante para ambas partes”.



Las diferencias se han mantenido en comunicados que no han trascendido a niveles críticos en el ámbito diplomático. Pero cabe preguntar con respecto al conflicto, ¿logrará Caricom mantenerse como ente que puede facilitar el diálogo entre los dos países enfrentados? ¿Afectará la postura de Caricom las relaciones bilaterales de Venezuela con algunos países miembros de ese organismo pero que también forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y de Petrocaribe? ¿Qué papel pueden jugar la Asociación de Estados del Caribe (AEC) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la solución de un conflicto que está siendo conocido en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y cuya competencia para conocer el caso no reconoce Venezuela? En los próximos meses o años lo veremos.

