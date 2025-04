Efemérides del 17de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 19 de abril? El 19 de abril es el 109.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 256 días para finalizar el año. Veamos algunos eventos relevantes que ocurrieron un día como hoy 19 de abril.

Efemérides de hoy 19 de abril

1810: en Venezuela, una rebelión popular en Caracas depone al gobernador y capitán general Vicente Emparan y a los demás altos funcionarios españoles, enviándolos al exilio, representando el primer paso para independizarse de la Corona española.

1824: muere Lord Byron, poeta inglés considerado uno de los escritores más versátiles e importantes del Romanticismo. Se involucró en revoluciones en Italia y en Grecia, donde murió de malaria en la ciudad de Mesolongi.

1882: muere Charles Darwin, científico inglés, biólogo y creador de la teoría evolucionista de las especies.

1897: se corrió el primer maratón de Boston.

1906: muere Pierre Curie, físico químico francés, ganador con su esposa, Marie Curie del Premio Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radiactividad.

1927: Mae West es condenada con diez días en la cárcel por obscenidad por su obra teatral Sex.

1932: nace Fernando Botero, reconocido pintor y escultor colombiano.

1933: nace la actriz estadounidense Jayne Mansfield, una de las principales sex-symbol de los 50s.

1937: termina la construcción del puente Golden Gate en la ciudad de San Francisco.

1943: en Estados Unidos, el doctor y químico suizo Albert Hofmann descubrió los efectos psicodélicos de la droga LSD. Hofmann tomó el primer ácido del mundo cuando tocó una mica de dietilamida del ácido lisérgico, un compuesto químico que él había investigado para estimular el parto.

Tres días después, tomó una dosis mucho mayor para poner a prueba sus efectos; este día pasó a ser conocido más tarde como ‘el día de la bicicleta’.

Ese día Hofmann decidió tomar 250 microgramos de LSD-25 (el umbral de la dosis son 20 microgramos: el LSD es una sustancia tremendamente potente en proporción a cantidad). Después de ingerir la sustancia, el Dr. Hofmann fue presa de un momento inicial de pánico, después de una examinación médica superficial Hofmann comprobó que estaba bien y decidió explorar la sustancia.

Le pidió a su asistente que lo llevara a casa, en bicicleta, porque no se podían usar vehículos motorizados por la guerra.

Parte del relato de Hofmann: «Poco a poco empecé a disfrutar una serie sin precedente de colores y formas jugando persistentemente detrás de mis ojos cerrados. Imágenes fantásticas surgían, alternándose, variando, abriendo y cerrándose en círculos, explotando en fuentes, reacomodándose e hibridizándose en un flujo constante.» Esta es la primera alucinación con ácidos de la que se tiene registro.

1970: nace Luis Miguel, cantante y productor musical mexicano de origen puertorriqueño.

1978: nace James Franco, actor estadounidense, reconocido por participar en películas como Spider-Man, 127 Hours, This Is the End, entre otras.

1979: nace Kate Hudson, actriz estadounidense, conocida por estar en films como How to Lose a Guy in 10 Days, Bride Wars, Almost Famous, entre otras.

1981: nace Hayden Christensen, actor canadiense conocido por interpretar a Anakin Skywalker en las precuelas de saga de Star Wars.

1987: en Estados Unidos comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson.

1987: nace María Sharápova, reconocida tenista rusa, ganadora de varios Grans Slams y medallista olímpica.

1995: ocurre el Atentado de Oklahoma City. Timothy McVeigh acciona potente explosivo y deja como resultado 168 muertos (19 niños) y casi 700 heridos. La mañana del día 19, el terrorista estacionó el vehículo-bomba frente al Edificio Federal Alfred P. Murrah, que albergaba oficinas del FBI y el America’s Kids Day Care Center, una guardería para los hijos de los empleados.

Encima llevaba una pistola semiautomática Glock de 9 mm para el caso de que fuera capturado. Mientras huía, McVeigh fue detenido por un agente de policía por carecer de matrícula y portar ilegalmente un arma de fuego.

Al momento de su arresto, portaba una camiseta con el retrato de Abraham Lincoln y la leyenda Sic semper tyrannis («Así a todo tirano»), la frase que pronunció John Wilkes Booth tras asesinar a Lincoln. En el reverso tenía la imagen de un árbol del cual goteaba sangre, y debajo, una cita de Thomas Jefferson: «El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos.» Al tercer día de su encarcelamiento, cuando estaba a punto de ser puesto en libertad, la investigación del FBI le identificó como el autor material de la matanza.

1998: muere Octavio Paz, escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura en 1990.

2005: el Parlamento griego aprueba la Constitución europea.