Efemérides del 20 de abril: Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 20 de abril? El 20 de abril es el 110.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 255 días para finalizar el año. A continuación te presentamos una lista de eventos importantes que pasaron un día como hoy 20 de abril.

Efemérides de hoy 20 de abril

1828: el explorador francés, René Caillié se convierte en el primer europeo que entra y regresa con vida de Tombuctú. La primera referencia histórica de Tombuctú fue hecha por el gran explorador Ibn Battuta, que la visitó en 1353. Dos siglos después en 1550, León el Africano describió su experiencia en Tombuctú en su libro Descrittione dell’Africa, el cual fue ampliamente conocido a lo largo de Europa como la definitiva fuente de la región.

En 1824 la Société de Géographie en París ofreció 10.000 francos para algún explorador europeo que se animara a visitar el “dorado africano” y volver con vida. René Caillié aceptó determinado en ganar el premio. Su estilo era inusual dado que viajaba por su cuenta, aprendiendo el lenguaje y las costumbres de los nativos. Expertos señalan que probablemente esta forma de viajar le haya salvado la vida.

1862: se completa el primer examen de pasteurización.

1871: en Estados Unidos se aprueba la Ley de derechos civiles que declara suprimida la asociación secreta y xenofóbica del Ku Klux Klan.

1889: en Braunau, actual Austria, nace Adolf Hitler, Adolf Hitler, político y militar alemán, que estableció un régimen totalitario como jefe del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Gobernó Alemania desde 1933 a 1945.

Fomentó la industrial militar, lo que hizo que Alemania saliera de la crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial. Ordenó la invasión de Polonia en 1939, siendo uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial, que concluyó con la destrucción de gran parte de Europa. Durante su gobierno, Hitler llevó a cabo la política racial del Partido Nazi, el Holocausto, la muerte y desplazamiento de millones de personas. Finalmente, se suicidó en 1945 con la caída de Berlín.

1893: nace en Barcelona, España, Joan Miró, pintor, escultor, grabador y ceramista español. Estudió comercio y trabajó durante dos años como dependiente en una droguería, hasta que una enfermedad le obligó a retirarse durante un largo período, en una casa familiar, en el pequeño pueblo de Mont-roig del Camp.

De regreso a Barcelona, ingresó en la Academia de Arte dirigida por Francisco Galí, en la que conoció las últimas tendencias artísticas europeas. Hasta 1919, su pintura estuvo dominada por un expresionismo formal con influencias cubistas, centrada en los paisajes, retratos y desnudos.

El fundador del surrealismo, André Breton, se refirió a él como «el más surrealista de todos nosotros”. Era conocido por su afinidad al automatismo y promovió el uso del ayuno, el insomnio y las drogas psicoactivas, para inducir estados de alucinación, que llevasen a crear arte que revelara el subconsciente. En una ocasión Miró declaró haber creado uno de sus trabajos más famosos, El Carnaval de Arlequín, bajo alucinaciones producidas por la falta de comida y bebida.

1902: en su laboratorio de París el matrimonio Curie consigue aislar con éxito el cloruro de radio.

1912: muere Bram Stoker, escritor célebre por su novela de terror «Drácula», tal vez la más conocida de la «literatura gótica».

1913: los dos hijos de la bailarina Isadora Duncan se ahogan en el río Sena tras un accidente automovilístico.

1923: nace Tito Puente, músico estadounidense de mambo, salsa, guaracha, pachanga, jazz afrocubano y jazz latino.

1949: nace Jessica Lange, actriz estadounidense conocida por participar en producciones como Tootsie, Cape Fear, Big Fish, The Vow, American Horror Story, entre otras.

1964: nace el actor inglés Andy Serkis, conocido por participar en películas como El señor de los anillos, Avengers: Age of Ultron, The Hobbit, Star Wars: The Force Awakens, entre otras.

1990: en España, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1992: en el estadio Wembley de Londres se realiza el tributo a Freddie Mercury para la prevención del Sida.

1993: muere Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre salido de los barrios pobres que se originó del típico pelado.

El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de México, sobre todo de las clases bajas, y le permitió a Moreno establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood.

Se dice que el estilo de salir a hacer comedia, disfrazado de «peladito», lo tomó del comediante Manuel Medel. Se ha dicho de Mario Moreno que es el «Charles Chaplin de México». Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno ayudó a su crecimiento en la ‘Época de Oro’.

Además de ser un líder en los negocios, también llegó a involucrarse en la política de México. Aunque fue conservador, su reputación como portavoz de los desprotegidos le dio a sus acciones autenticidad y se convirtió en alguien importante en la lucha contra el charrismo sindical, que es la práctica del gobierno de un solo partido, para manejar y controlar los sindicatos.

1998: en Estados Unidos, Bill Gates presenta su nuevo sistema operativo Windows 98.

2004: la NASA lanza la sonda espacial Gravity Probe B, con la misión de comprobar la teoría de la relatividad de Einstein.

2008: Danica Patrick se convierte en la primera mujer en ganar una carrera en la IndyCar Series.

2016: EE.UU. sustituye el billete de 20$ de Andrew Jackson por el rostro de Harriet Tubman, esclava y militante abolicionista.