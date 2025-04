Efemérides del 22 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 22 de abril? El 22 de abril es el 112.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 253 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 22 de abril.

Efemérides de hoy 22 de abril

El 22 de abril de cada año, marca el aniversario del nacimiento del movimiento ambiental moderno, el cual se ha celebrado desde el año 1970.

El fundador del Día De La Tierra, Gaylord Nelson, quien fue luego senador de los Estados Unidos por el estado de Wisconsin, propuso la primera protesta ambiental a nivel nacional para sacudir el stablishment político y forzar el asunto en la agenda nacional.

En abril 22 de 1970, veinte millones de americanos tomaron las calles, parques y auditorios para hacer demostraciones por un medioambiente saludable y sustentable. Denis Hayes, el coordinador nacional, y su personal, organizaron protestas masivas de costa a costa. Miles de colegios y universidades organizaron protestas en contra del deterioro del medioambiente.

Grupos que habían estado luchando en contra de derrames de petróleo, contaminantes de fábricas, plantas eléctricas, aguas negras, desperdicios tóxicos, pesticidas, autopistas, y la pérdida y extinción de la vida silvestre, de repente se dieron cuenta que tenían valores en común.

1519: Hernán Cortés desembarca cerca de la actual Veracruz.

1616: muere Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, autor, entre otras, de la universal obra Don Quijote de la Mancha, Novelas ejemplares, La Galatea y Los trabajos de Persiles y Sigismunda.

En algunas biografías del autor se comenta que su fecha de muerte fue el 23 de abril -coincidiendo además con la partida de otro grande de las letras, William Shakespeare-, sin embargo el autor falleció el 22 de abril y fue enterrado el 23, de allí la confusión con las fechas.

1724: nace en Köenisburg (actual Rusia), Imanuel Kant, filósofo alemán cuya obra clave será Crítica de la razón pura, en la que trató de fundamentar el conocimiento humano y sus límites.

1864: Zulia se convierte en el 12º estado de la unión venezolana.

1870: nace en Simbirsk (Rusia) Vladimir Ilich Ulianov, conocido como Lenin, dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Fue el primer presidente del Gobierno de la Unión Soviética (el Consejo de Comisarios del Pueblo).

1899: nace Vladimir Nabokov, escritor ruso. Escribió sus primeras obras literarias en ruso, pero se hizo internacionalmente famoso como un maestro de la novela con su obra escrita en inglés, especialmente su novela Lolita (1955).

1904: nace en Nueva York, Robert Oppenheimer, el llamado «padre de la bomba atómica», físico estadounidense y director científico del proyecto Manhattan. Gracias a él Estados Unidos fue el primer país en desarrollar el arma nuclear, durante la Segunda Guerra Mundial.

1929: nace Guillermo Cabrera Infante, escritor y guionista cubano, que después de abandonar su país obtuvo la ciudadanía británica. Cabrera Infante fue galardonado con el Premio Cervantes en 1997.

1937: nace Jack Nicholson, actor estadounidense conocido por participar en largometrajes como Chinatown, The Shining, As Good as It Gets, The Departed, entre muchos otros.

1982: nace Kaká, futbolista brasileño, ganador del Balón de Oro de la Fifa en el 2008. En la actualidad milita en el Orlando City SC de la Major League Soccer.

1994: fallece en Nueva York, Richard Nixon, político estadounidense, 37º presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974. Ha sido el único presidente de su país que ha tenido que dimitir del cargo, por un escándalo de escuchas ilegales conocido con el nombre Watergate.

1998: Abre sus puertas el parque temático ‘Animal Kingdom’ en Walt Disney World (Florida).

2003: en España se estrena el primer capítulo de Los Serrano.

2015: después de estar 43 años inactivo, en Chile entra en erupción el volcán Calbuco.

2019: Ocurre un terremoto de 6,1 grados en Filipinas, dejando como saldo 18 muertos y 256 heridos.