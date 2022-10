Introducción



¡Impresionantes! Así se pueden definir las 8 frases que el Papa Francisco nos ha dejado en estos últimos años sobre el aborto. Vale la pena enriquecerse con sus títulos y contenidos.



Yo conservaba una más de fecha 16 de noviembre de 2014, y la puse como título del primer capítulo de mi libro: “VIDA Y ABORTO”, a saber, “El aborto no es un problema religioso ni filosófico”. Me pareció y me sigue pareciendo clave e impactante. Pero estas otras ocho son igualmente claves e impactantes.



1-Papa Francisco: El aborto es un asesinato

El 15 de septiembre de 2021, en el vuelo de regreso a Roma que el Papa emprendió desde Bratislava, tras culminar su Visita Apostólica en Eslovaquia, un periodista de la revista jesuita América le preguntó sobre la mujer y su “derecho a elegir”- eufemismo usado para referirse al aborto- y la posibilidad de dar la Comunión a los políticos que apoyan leyes a favor del aborto.



El Santo Padre respondió lo siguiente: “Científicamente es una vida humana, los libros lo enseñan. Yo pregunto: ¿Es justo descartarla para resolver un problema? Por esto la Iglesia es tan dura en este argumento, porque si acepta esto es como si aceptase el homicidio cotidiano”.



2-Papa Francisco: El aborto no es solución para la madre

El 25 de septiembre de 2020, el Papa Francisco dijo en una reunión de la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas), que “desafortunadamente, los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados ‘servicios esenciales’ en la respuesta humanitaria” a la pandemia del COVID-19”.



“Es triste ver cuán simple y conveniente se ha vuelto, para algunos, negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido”, agregó.



3-Papa Francisco: El aborto es como contratar a un sicario

El 10 de octubre de 2018, durante su catequesis semanal de la Audiencia General, el Papa Francisco comparó el aborto con “contratar a un sicario”.



“Pero, ¿cómo puede ser terapéutico, civilizado, o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento? Yo les pregunto: ¿Es justo «quitar de en medio» una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? No se puede, no es justo ‘quitar de en medio’ a un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema. Es como contratar a un sicario para resolver un problema”, dijo.



4-Papa Francisco: Aborto de discapacitados es como lo que hicieron los nazis

El 16 de junio de 2018, durante su discurso a una delegación del Foro de las Asociaciones Familiares, el Papa Francisco dijo que el aborto de niños enfermos o con discapacidad es como la eugenesia nazi, “pero con guantes blancos”.



“He escuchado decir que está de moda —o al menos es habitual— en los primeros meses de embarazo hacer ciertos exámenes, para ver si el niño no está bien, o viene con algún problema… La primera propuesta en ese caso es: ‘¿Lo echamos?’. El homicidio de los niños. Y para tener una vida tranquila, se expulsa a un inocente”, dijo.



“En el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guante blanco”, agregó.



5-Papa Francisco: El aborto va en contra del juramento hipocrático

El 18 de febrero de 2016, en su viaje desde México de regreso a Roma, una periodista le preguntó al Papa si ante el susto del virus del Zika en Latinoamérica, la Iglesia podría considerar el aborto como un “mal menor” para mujeres embarazadas.



Él respondió que el aborto es “un mal absoluto” y está en contra del juramento hipocrático de los médicos.



“El aborto no es un ‘mal menor’. Es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto”, dijo el Santo Padre.



“El aborto no es un problema teológico: es un problema humano, es un problema médico. Se asesina a una persona para salvar a otra —en el mejor de los casos— o para vivir cómodamente. Va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. Es un mal en sí mismo”, agregó.



6-Papa Francisco: El cuidado de la creación es incompatible con la justificación del aborto

El 18 de junio de 2015, en la histórica encíclica ambiental del Papa Francisco, “Laudato Si’” (Alabado seas), el Papa dijo que el respeto por la creación y la dignidad humana están unidas.



“Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto”, dijo.



“No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades”, agregó.



7-“Declaración sin palabras”: El Papa reza por víctimas de aborto en cementerio

El 16 de agosto de 2014, durante su viaje a Corea del Sur, el Papa Francisco rezó en un cementerio dedicado a los bebés víctimas del aborto.



En medio de la multitud de periodistas, el Papa se detuvo para rezar en silencio por los no nacidos, un gesto que usó para comunicar el evangelio de la vida.



En 2018, el Papa Francisco también visitó un cementerio para niños no nacidos ubicado en las afueras de Roma para rezar por el Día de los Fieles Difuntos.



8-Papa Francisco: Todo niño abortado tiene el rostro de Cristo

El 20 de septiembre de 2013, el Papa dio un discurso a los ginecólogos y obstetras participantes de una conferencia organizada por la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas.



Les recordó que “están llamados a cuidar la vida humana en su fase inicial” y les pidió recordar que, “en todas sus fases y en cualquier edad”, la vida humana es “siempre sagrada”.



“Cada niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de Jesucristo, tiene el rostro del Señor, que antes aún de nacer, y después recién nacido, experimentó el rechazo del mundo”, subrayó.



Conclusión

CERTIFICO que estas 8 frases del Papa Francisco sobre el aborto, merecen agregarse a aquella de 2014 en mi libro “VIDA Y ABORTO”, título de su primer capítulo: “El aborto no es problema religioso ni filosófico, es científico”.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los trece (13) días del mes de octubre del año del Señor dos mil veintidós (2022).