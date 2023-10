Introducción

Tengo tres libros escritos con el título “Así lo dijo el papa Francisco”: “Así lo dijo el Papa sobre diferentes temas”, “Así lo dijo el papa a los sacerdotes”, “Así lo dijo el papa sobre el maligno”. Hoy les traigo el tema “Así lo dijo el papa sobre las familias”. Solo son textos del año 2015. En otras ocasiones recogemos los de otros años. En esta tercera entrega tienen otros siete textos del mismo año.



16-El anciano en la familia

“La sabiduría que nos hace reconocer el valor de la persona anciana y nos lleva a honrarle, es la misma sabiduría que nos permite apreciar los numerosos dones que cada día recibimos de la mano providente del Padre, y nos hace felices”.



“Los ancianos tienen necesidad en primer lugar de los cuidados de los familiares, cuyo afecto no puede ser sustituido ni siquiera por las estructuras más eficientes y por los operarios sanitarios más competentes y caritativos” (Discurso en audiencia de los participantes en la 20° Asamblea General de la Pontificia Academia por la Vida, 5 de marzo 2015).



17-La Iglesia acompaña a los matrimonios y a las familias

“La Iglesia, como madre, no abandona nunca a la familia, también cuando se ha envilecido, está herida o de muchas maneras mortificada. Ni siquiera cuando cae en el pecado o si se aleja de la Iglesia; siempre hará de todo para buscar curarla y sanaria, invitarla a conversión y reconciliarla con el Señor”.

“Los esposos cristianos, celebrando el sacramento del Matrimonio, se hacen disponibles a honrar esta bendición, con la gracia de Cristo, para toda la vida. La Iglesia, por su parte, se empeña solemnemente en cuidar de la familia que nace, como don de Dios por su misma vida, en la buena y en la mala suerte: el vínculo entre la Iglesia y la familia es sagrada e inviolable” (Catequesis Audiencia General, 25 de marzo 2015).



18-Consejos frente a las diferencias en el matrimonio, base de la familia

“El vínculo matrimonial y familiar es una cosa seria, lo es para todos, no sólo para los creyentes”.

“La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema no la solución. Para resolver sus problemas de relación, el hombre y la mujer deben en cambio hablarse más, escucharse más, conocerse más, quererse más”



“Deben tratarse con respeto y cooperar con amistad. Con estas bases humanas, sostenidas por la gracia de Dios, es posible proyectar la unión matrimonial y familiar para toda la vida”



“Dios ha confiado la tierra a la alianza del hombre y de la mujer: su fracaso aridece el mundo de los afectos y oscurece el cielo de la esperanza. Las señales ya son preocupantes, y las vemos” (Catequesis audiencia general, 15 de abril 2015).



19-Hombre y mujer, base de la familia

“La devaluación social por la alianza estable y generativa del hombre y de la mujer es ciertamente una pérdida para todos. ¡Debemos revalorizar el matrimonio y la familia! Y la Biblia dice una cosa bella: el hombre encuentra la mujer, ellos se encuentran, y el hombre debe dejar algo para encontrarla plenamente. Y por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre para ir con ella. ¡Es bello! Esto significa comenzar un camino. El hombre es todo para la mujer y la mujer es toda para el hombre”



“Por lo tanto, la custodia de esta alianza del hombre y de la mujer, aun pecadores y heridos, confundidos y humillados, desalentados e inciertos, para nosotros creyentes es una vocación ardua y apasionante, en la condición actual. El mismo relato de la creación y del pecado, en su final, nos entrega un icono bellísimo: “El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió”. Es una imagen de ternura hacia aquella pareja pecadora que nos deja a boca abierta: la ternura de Dios por el hombre y por la mujer. Es una imagen de custodia paterna de la pareja humana. Dios mismo cuida y protege su obra maestra” (Catequesis Audiencia General, 22 de abril 2015).



20-Familia y vocación

“Les doy las gracias por sus esfuerzos en la promoción de una vida familiar sana frente a las concepciones distorsionadas que surgen en la sociedad contemporánea. La familia es el mejor entorno para aprender y practicar la cultura del perdón, la paz y la reconciliación”.



“De las familias sanas -continuó- vendrán numerosas vocaciones sacerdotales, porque en ellas los hombres han aprendido a amar en la medida en que han sido amados incondicionalmente… han aprendido el respeto y la justicia. El papel de la autoridad expresado por los padres y la atención por los demás” (Discurso en la Visita Ad Limina obispos de los países africanos de Lesoto y Namibia, 24 de abril 2015).



21-La familia es un bien querido por Dios

“Sé que la pastoral del matrimonio sigue siendo dificil, dada la situación concreta, social y cultural de su pueblo. Pero no hay que desanimarse, sino perseverar constantemente porque la familia, así como la defiende la Iglesia católica es una realidad querida por Dios; es un don de Dios que aporta, a las personas y las sociedades, la alegría, la paz, la estabilidad, la felicidad”.



“Es un reto importante porque la familia, por ser la unidad básica de la sociedad como de la Iglesia, es el lugar donde se transmiten los auténticos valores humanos y evangélicos” (Discurso en la Visita Ad Limina Obispos de la africana nación de Benin, 27 de abril 2015).



22-La obra maestra de Dios: el matrimonio y la familia

“Cuando Dios terminó la obra de la creación y hace su obra maestra; la obra maestra es el hombre y la mujer. Y aquí precisamente Jesús comienza sus milagros, con esta obra maestra, en un matrimonio, en una fiesta de bodas: un hombre y una mujer. Así Jesús nos enseña que la obra maestra de la sociedad es la familia: ¡el hombre y la mujer que se aman! ¡Esta es la obra maestra!



Hoy, no parece fácil hablar del matrimonio como de una fiesta que se renueva en el tiempo, en las diversas estaciones de la entera vida de los cónyuges. Es un hecho que las personas que se desposan son siempre menos. Esto es un hecho: los jóvenes no quieren casarse. En muchos países en cambio aumenta el número de las separaciones, mientras disminuye el número de los hijos. La dificultad para quedarse juntos – ya sea como pareja que como familia – lleva siempre a romper los vínculos siempre con mayor frecuencia y rapidez, y precisamente los hijos son los primeros en pagar las consecuencias. Pero pensemos que las primeras víctimas, las víctimas más importantes, las víctimas que sufren más en una separación son los hijos.



Si experimentas desde pequeño que el matrimonio es un vínculo “a tiempo determinado”, inconscientemente para ti será así. En efecto, muchos jóvenes son llevados a renunciar al proyecto mismo de un vínculo irrevocable y de una familia duradera. Creo que debemos reflexionar con gran seriedad sobre el porqué tantos jóvenes “no se sienten” de casarse. Existe esta cultura de lo provisorio.. todo es provisorio, parece que no hay algo definitivo” (Catequesis Audiencia General, 29 de abril 2015).



Conclusión



CERTIFICO que los textos citados sobre “Así lo dijo el Papa sobre las familias” son citas textuales y literales.



DOY FE en Santiago de los Caballeros a los trece (13) días del mes de octubre del año del Señor dos mil veintitrés (2023).