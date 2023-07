Introducción



Este es el título de uno de mis libros publicados. Lleva dos ediciones. Acogiendo la sugerencia de uno de mis lectores, voy a presentar cada mes un libro: o nuevo, publicado ese mes, o uno ya publicado. Este mes de julio 2023, no tenemos uno nuevo. He aquí, de nuevo entonces, “ÉTICA Y VALORES”, publicado por primera vez en 2012, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Vamos a dar detalles del mismo libro para que se conozca su contenido. He aquí, pues, una presentación del Libro del Mes.



1-Presentación

Como su título lo indica, recojo aquí diez textos que me sirvieron de base para una conferencia sobre “Ética y Valores”, el 5 de marzo de 2012, iniciando con ella un ciclo de conferencias con motivo de la celebración del 50º aniversario de la fundación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (9 de septiembre de 1962-2012). Esta tuvo lugar en el Recinto santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, de dicha Universidad. Considero también que los mismos pueden muy bien servir para un taller o conversatorio en grupo como igualmente para una meditación personal. Debo decir que dichos textos no fueron proclamados como los constitutivos de la conferencia, sino que sirvieron de base o punto de partida para comentario o ulteriores reflexiones. Además, según el deseo de Mons. Agripino Núñez, Rector magnífico de la PUCMM, fueron recogidos en esta publicación, para que los participantes los pudieran llevar consigo y continuar profundizando en el tema, si así lo deseaban.



Es interesante constatar que la mayoría de estos textos forman parte de otras conferencias sobre Ética pronunciadas por mí en el seno de la PUCMM, bien en su recito de Santiago de los Caballeros como en el de Santo Domingo. La primera fue en el año 1990. Esos precedentes, como este, me hacen ser un testigo privilegiado del continuo interés de la PUCMM sobra el tema de la ética y los valores humanos-cristianos a lo largo de sus cincuenta años de historia, aunque, Por supuesto, yo no he sido, ni mucho menos, el único disertante sobre la materia.



Creo conveniente decir en esta Presentación, que los diez textos, aunque hacen parte de varias conferencias o escritos, están recogidos en estos tres libros de mi autoría:



1.Los fundamentos de la ética y la moral. Tres ediciones, 2002, 2009, 2012.

2.El papel de la ética en la comunicación social. 2012.

3.Valores y virtudes, 2010. Recoge un conjunto de ensayos y artículos publicados en el periódico “El Siglo”, en los años 2000-2001.



2-Los 10 temas de “ética y valores”

1.Más ético que técnico.

2.Ética.

3.Valores

4.La ciencia del bien y el mal

5.El árbol de la ciencia del bien y del mal

6.La ética es universal

7.Los valores y la ética

8.Valores éticos-morales y vida política

9.Profesionales asesores.

10.Selva, talión, amor



3-Conclusión

“La regla de oro de la ley del amor al prójimo es, con palabras del filósofo chino Confucio (siglo VI- V a.C.) y del sabio Tobías en el Antiguo Testamento (relatando acontecimientos de los siglos VIII- VII a.C.): “No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”; o con Jesucristo, en Mateo 7,17, diciendo lo mismo que Confucio y Tobías, pero con una definición positiva y proactiva: “Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti”.



Solidaridad es el término, valor o virtud, que define mejor modernamente la ley del amor al prójimo y que se torna un imperativo ético. “Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre los hombres y los pueblos, que se manifiestan a todos los niveles” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. # 192).



El amor puede definirse como un sentimiento, una virtud o un valor, pero indiscutiblemente trasciende las relaciones íntimas interpersonales, adquiriendo una dimensión social, que hace del amor al prójimo una ley universal, un principio ético, que obliga a todos, a escala mundial. Normalmente, se le llama “solidaridad”.



Considero que se puede decir que la regla de oro para la ley o valor del amor es válida para definir la regla de oro de la ética: “No hagas éticamente a otros lo que no quieres que te hagan a ti”: “Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti”. Al respecto, se pueden poner infinitos ejemplos: “Si no te gusta que te engañen, no engañes a otro”: “Si no te gusta que te mientan, no digas mentiras a otros”:; “Si no te gusta que te roben, te violen, te ultrajen, te opriman, te condenen, te calumnien usen a tu esposa o esposo sexualmente; no robes, no violes, no ultrajes, no oprimas, no condenes, no uses a otros”. Igualmente, si te gusta que te traten con respeto, con amabilidad, con bondad, con solidaridad. con responsabilidad, con justicia, con verdad, en in con amor, trata a los demás de la misma manera y as hasta el infinito”.



4-Gratis

Puede leerlo gratis en su versión digital en palabramultimedia.com. también puede obtenerlo impreso en librerías de Santo Domingo, como “De Colores”, “Paulinas”, “Sígueme”, de Higüey, en la Basílica y en Santiago, en “Economato del Arzobispado de Santiago”, “Paulinas” y “Palabra Multimedia”.



Conclusión



CERTIFICO que los tres primeros textos son literales, copiado de mi libro “ÉTICA Y VALORES”.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los trece (13) día del mes de julio del año del Señor dos mil veintitrés (2023).