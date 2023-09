Introducción



Les entrego lo que a mi vez recibí: estos tres decires de la sabiduría popular, “Robar es pecado”, “el que roba a un pobre, recibe una maldición”, “el que le roba a la Iglesia se azara”. También he recibido que a lo largo de la historia y de las leyes, universalmente “el robar” es rechazado y condenado. He aquí 20 versículos, textuales, de la Biblia, sobre robar y ladrones. Hoy los temas de “honestidad”, “no corromperse”, “devolver lo robado” y “corrupción” están sobre el tapete.



1-“No robarás.” (Éxodo 20, 15).



2-“El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda hacer partícipe al que se halle en necesidad.” (Efesios 4, 28).



3-“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.” (Juan 10, 10).



4-“No robarán; no mentirán ni se defraudarán unos a otros.” (Levítico 19, 11).



5-“No confíen en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza; si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas.” (Salmo 62, 10).



6-“Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.” (Marcos 10, 19).



7-“Pues bien, tú que instruyes a los otros ¡a ti mismo no te instruyes! Predicas: ¡no robar!, y ¡robas!” (Romanos 2, 21).



8-“En efecto, lo de: No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se resumen en esta fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Romanos 13, 9).



9-“¿No saben acaso que los injustos no heredarán el Reino de Dios? ¡No se engañen! Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el Reino de Dios.” (1 Corintios 6, 9-10).



10-“Si el ladrón, sorprendido al perforar la pared, es herido mortalmente, no habrá venganza de sangre. Mas si esto sucede salido ya el sol, su sangre será vengada. Debe restituir; si no tiene con qué, será vendido para restituir por su robo. Si lo robado, sea buey, asno u oveja, fuere hallado vivo en su poder, restituirá el doble.” (Éxodo 22, 1-3).



11-“Cual se avergüenza el ladrón cuando es sorprendido, así se ha avergonzado la casa de Israel: ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas” (Jeremías 2, 26).



12-“El que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida; oye el juramento, pero no dice nada.” (Proverbios 29, 24).



13-“No se desprecia al ladrón cuando roba para llenar su estómago, porque tiene hambre. Mas, si le sorprenden, paga el séptuplo, tiene que dar todos los bienes de su casa.” (Proverbios 30, 31).



14-“Dos cosas te pido, no me las rehúses antes de mi muerte: Aleja de mí la mentira y la palabra engañosa; no me des pobreza ni riqueza, déjame gustar mi bocado de pan, no sea que llegue a hartarme y reniegue, y diga: «¿Quién es Yahveh?». o no sea que, siendo pobre, me dé al robo, e injurie el nombre de mi Dios.” (Proverbios 30, 7-9).



15-“No se amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban.” (Mateo 6, 19).



16-“Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias.” (Mateo 15, 19).



17-“Entró Jesús en el Templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el Templo; volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo: «Está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración. ¡Pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones!” (Mateo 21, 12-13).



18-“En verdad, en verdad les digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ése es un ladrón y un salteador” (Juan 10, 1).



19-“Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores; pero las ovejas no les escucharon” (Juan 10, 8).



20-“Y si digo al malvado: «Vas a morir», y él se aparta de pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve la prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que dan la vida y deja de cometer injusticia, vivirá ciertamente, no morirá” (Ezequiel 33, 14-15).



Conclusión



CERTIFICO que las 20 citas de la Biblia sobre “robar” y “ladrones” son textuales, aunque no recogen toda la enseñanza bíblica sobre el tema.



DOY FE en Santiago de los Caballeros a los catorce (14) días del mes de septiembre del año del Señor dos mil veintitrés (2023).