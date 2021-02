Obras de la iglesia en la pandemia (IV)

Introducción



He aquí más de las obras sociales de la Iglesia en relación con la pandemia del coronavirus. Recuerdo que la Iglesia quiere decir obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos.

Debo advertir que citamos aquí las que sabemos. No todas las que se hacen y no se publican.

Repito que me anima a publicar esta relación la frase de aquel periodista que me dijo: “Yo soy ateo, soy marxista, pero la Iglesia hace muchas obras sociales, pero no las publica”.

1- En Perú: la iglesia peruana dona una planta de oxígeno enVirú al norte del país

“Perú está pasando por la segunda ola declarada de COVID-19. La Iglesia, bajo el liderazgo de la Iglesia, destacando la conjunción de muchas voluntades, el Arzobispo de Trujillo y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte entregó y bendijo una planta de oxígeno en Virú, en el norte del Perú, adquirida con los aportes de la campaña solidaria “Respira Virú”.

La unidad estará al servicio de los pacientes de coronavirus de forma gratuita, gracias a un convenio suscrito entre el Arzobispado de Trujillo y el Gobierno Regional La Libertad. Monseñor Cabrejos encabezó la ceremonia de entrega y funcionamiento de la moderna planta, acompañado por el gobernador regional de La Libertad, Ing. Manuel Llempén, y las autoridades de Virú, Chao, el director Ejecutivo de la Red de Salud-412 Virú y empresarios de la provincia.

El Arzobispo de Trujillo resaltó la colaboración de los municipios Provincial de Virú y Distrital de Chao, empresas, comunidad y personal médico y administrativo de este hospital y al Gobierno Regional de la Libertad, que a través de sus órganos de salud ha aportado con la infraestructura, instalación, operatividad y mantenimiento de la planta. Características de la planta La planta de oxígeno tiene una capacidad de 40 metros cúbicos por hora, es decir producirá 96 balones de 10 metros cúbicos por día. Además, ha sido diseñada para alimentar dos líneas de producción: una que alimenta a la red del Hospital de Virú, y la otra para el llenado de oxígeno en balones de las personas que lo requieran.

Tres unidades de oxígeno medicinal Finalmente, el Presidente del Episcopado Peruano anunció que este martes 26 de enero, la Arquidiócesis de Trujillo inaugurará otra planta de oxígeno en Otuzco, en la misma región de la Libertad. “El Arzobispado de Trujillo ofrece a la población liberteña tres plantas de oxígeno medicinal, adquirida con el liderazgo de la Iglesia, pero con apoyo generoso y solidario de muchas personas, empresas e instituciones que han confiado en nosotros. No los hemos defraudado”, remarcó Monseñor Cabrejos”.

Tomado de Vatican News, 27 de enero 2021

2. En Brasil: gracias al Papa, Manaos continua respirando

“Un sincero agradecimiento “al Papa Francisco, por su solidaridad con el pueblo de la Amazonía, que ha sufrido las consecuencias del aumento del número de casos de covid-19 y el colapso del sistema de salud”, con estas palabras el Arzobispo de Manaos, Brasil, Monseñor Leonardo Steiner, se dirigió al Santo Padre quien prontamente retomó su sincero llamamiento de hace unos días sobre la falta de balones de oxígeno para su pueblo.

Como se lee en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Brasil, el Arzobispo también dijo que el Papa se hace presente para rezar en este momento de la segunda ola de la pandemia y reveló que el Sumo Pontífice ha hecho una donación para que “podamos adquirir oxígeno y también poder servir mejor a nuestros hermanos que viven en nuestras calles y a nuestros inmigrantes”.

El Arzobispo informó que el pueblo de Manaos está “profundamente agradecido al Papa Francisco por su solidaridad, por su amor paternal por la Amazonía, por los pueblos de la Amazonía”. Desde finales del año pasado, la Región Amazónica ha experimentado un aumento progresivo de las infecciones por Covid-19 y ha ocupado casi todas las camas de las unidades de cuidados intensivos y clínicas, tanto en la red pública como en la privada. Según Monseñor Steiner, la situación ha llegado a niveles dramáticos: “No tenemos camas en los hospitales, en cuidados intensivos, con falta de oxígeno, aunque se dice que se está suministrando oxígeno, todavía no tenemos un programa de ayuda para el oxígeno y no podemos olvidar que no sólo está Manaos en la Amazonía, hay otras ciudades y tenemos noticias de que incluso en otros lugares la gente se está muriendo por falta de oxígeno y el drama es tan grande que hemos llevado gente de Manaos a otros estados.”

“Por supuesto que en este momento dramático estamos sorprendidos y agradecidos por la solidaridad. Hay mucha solidaridad en Manaos, en la Amazonía, en el resto de Brasil y a nivel internacional – continuó – estos pequeños gestos, estas pequeñas contribuciones, nos hacen darnos cuenta de lo mucho que formamos una gran fraternidad y de lo bonito e importante que es ayudar y consolar a través de estos pequeños gestos. Esperamos que este momento pase pronto”.

Tomado de Vatican News, 21 de enero 2021.

3. En República Dominicana: informe de la Pastoral Social Cáritas

“La Vicaría de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, junto con el Banco de Alimentos, ha estado trabajando de manera ardua en la distribución de alimentos para las personas que no pueden salir a la calle a ganarse el sustento de cada día, a fin de que cumplan de manera rigurosa el confinamiento.

Apoyados en las donaciones de empresarios dominicanos como: Fundación Perello, Grupo Corripio, Grupo Ramos, Pepsico, Álvarez y Sánchez, Hongos del Caribe, Mercasid, Cross internacional, y otros empresarios en pequeñas cantidades y donaciones particulares.

La distribución se realizó utilizando y respetando la estructura de la Iglesia: Los coordinadores vicariales junto con su equipo logístico reciben las donaciones. Luego contactan con sus coordinadores zonales y estos a los sacerdotes. Los presbíteros junto con su equipo de Pastoral Social lo distribuyen en el barrio a las personas más necesitadas y vulnerables de los sectores.

Tenemos que agradecer de manera muy especial a nuestros agentes pastorales por el arduo trabajo que han realizado para facilitar que todos estos alimentos lleguen a las personas que lo necesitan.

En cuanto a comida hemos distribuido:

Total de raciones donadas por la fundación Ciento por Uno: 2,400,000 raciones.

Total de raciones donadas por el Banco de Alimentos: 4,500,000 raciones.

Total de raciones de comida: 6,900,000 raciones de comida.

Medicamentos

En cuanto a medicamentos dimos al Ministerio de Salud Pública 20.000 frascos de azitromicina (medicamento para el coronavirus (COVID-19). De igual modo, hemos contribuido con la Alcaldía y con el Plan Social de la Presidencia en la distribución de 1.000.000 de guantes, mascarillas y fundas de comida”.

Tomado del semanario periódico Camino, 3 de enero 2021

Conclusión

CERTIFICO que estas afirmaciones son fidedignas, ciertas y fueron tomadas textualmente de sus originales.

DOY FE, en Santiago de los Caballeros a los tres (3) días del mes de febrero del año del Señor 2021.