Gran parte del 2022 me dediqué a seguir el rastro de la vida y obra del gran surrealista dominicano Iván Tovar. A la fecha, quedan muchos capítulos por repasar de la interesante, enigmática y memorable carrera de un ser humano de espíritu noble, dotado de sinceridad y de cierta irreverencia, incluso, hacia sí mismo.



Comprender los derroteros del artista, me ha situado en una posición en la que he tenido que encontrarme de forma imaginaria con él, repasar la realidad que le tocó vivir y, en actitud reflexiva, valorar cada elemento en su contexto.



Iván Tovar fue un incomprendido de su tiempo, pues no reparaba en formas e imposiciones. Fue tan singular que no expresaba un saludo si no sentía empatía por su semejante. En cambio, era espléndido con quienes gozaban de su afecto.



Me siento altamente agradecida de Dios, de la redacción de elCaribe, de la paciencia de mi familia y de mis compañeros Jessica Bonifacio, Jenny Luna, José Nova, María Esperanza Pérez Roque y Máximo Jiménez. De aquellos que sin conocerme, me han permitido viajar en el tiempo y rescatar los fragmentos de la vida del artista. Han sido meses de una gran labor compilatoria que no termina, de búsquedas, entrevistas, descubrimientos y grandes emociones.



En primer orden, mi agradecimiento a la Fundación Iván Tovar y a la familia del artista, a Daniela Tovar y a María Castillo. De manera muy especial a quienes han sido el verdadero impulso en este trayecto, los señores Héctor José Rizek, Yuri Ruiz, Ranier Sebelén, Margarita Quiroz, Emely Tueni, Simona Cappelli, Dania y Virginia Goris, Sandy Morales, Juan Eligio Almonte, Guillermo Dorado, Karim Abu Naba’a, George y Francisco Nader.



Asimismo, vaya mi gratitud a los señores Isaac Rudman, Edwin Espinal, Juan Julio Bodden, Ivonne Muess Llabaly, Genoveva Brea, Carmen Latife y Salomón Rizek Llabaly, Níguel Tobar, y los hermanos José Rafael, Elba y Claudia Ordeix Llabaly.



Nunca imaginé que de mi curiosidad se desprendiera una secuencia de publicaciones sobre el artista, pero mi mayor sorpresa, ha sido encontrarme con un archivo denso y significativo que refrenda la trayectoria del gran creador que encarnó Iván Tovar.